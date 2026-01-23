„Koniec świata” – Kara nagrała numer z Rahimem i Fokusem

fot. mat. pras.

Na polskiej scenie rapowej pojawiła się kolejna głośna współpraca. Kara połączyła siły z legendami śląskiego hip-hopu – Rahimem i Fokusem. Ich wspólny numer „Koniec świata” właśnie trafił do sieci, a wraz z nim oficjalny teledysk.

Fokus chwalił Karę w CGM

Jeszcze kilka dni temu, podczas wywiadu w CGM, Fokus wskazywał Karę jako jedną z najciekawszych i najbardziej wyrazistych postaci młodego pokolenia na polskiej scenie rapowej. Jak się okazało, te słowa nie były przypadkowe – dziś fani mogą już posłuchać efektu tej współpracy.

„Koniec świata” – rap o upadkach i nowych początkach

Utwór „Koniec świata” to mocny, refleksyjny numer poruszający temat kryzysów, momentów granicznych i odbudowy po porażkach. Artyści podkreślają, że tytułowy „koniec” nie oznacza definitywnej klęski, lecz punkt zwrotny – chwilę, w której wszystko może zacząć się od nowa.

W opisie opublikowanym w mediach społecznościowych Fokus, Rahim i Kara zwracają się bezpośrednio do słuchaczy, zachęcając ich do spojrzenia na własne trudne doświadczenia jako na nowe otwarcie.

Teledysk już w sieci

Równolegle z premierą utworu do sieci trafił również klip do „Końca świata”, który wizualnie podkreśla surowy i bezkompromisowy charakter numeru. Całość wpisuje się w stylistykę świadomego, dojrzałego rapu, z którego znani są Rahim i Fokus, a jednocześnie daje Karze przestrzeń do wyraźnego zaznaczenia swojej obecności.

Kara w gronie najmocniejszych nazwisk sceny

Wspólny numer z Rahimem i Fokusem to dla Kary ważny krok w karierze i potwierdzenie jej rosnącej pozycji na scenie. Współpraca z tak doświadczonymi artystami pokazuje, że raperka coraz śmielej wchodzi do pierwszej ligi polskiego rapu.