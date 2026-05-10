Kodak Black po wyjściu z więzienia pod ścisłym nadzorem. Nowe warunki budzą kontrowersje

Raper na wolności, ale pod ścisłą kontrolą

2026.05.10

Kodak Black ponownie znalazł się w centrum problemów prawnych. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 75 tysięcy dolarów artysta opuścił areszt, jednak został objęty bardzo restrykcyjnymi warunkami zwolnienia. Sprawa dotyczy zarzutów związanych z handlem substancjami psychoaktywnymi i posiadaniem narkotyków.

Po opuszczeniu aresztu Kodak Black musi przestrzegać szeregu surowych zasad narzuconych przez sąd. Najważniejsze z nich obejmują całkowity zakaz kontaktu z narkotykami, zakaz kontaktu z osobami powiązanymi ze sprawą oraz zakaz posiadania broni palnej.

Dodatkowo raper nie może wracać w miejsca związane z domniemanym przestępstwem. Naruszenie któregokolwiek z warunków może skutkować natychmiastowym powrotem do aresztu.

Zarzuty dotyczące handlu MDMA

Sprawa dotyczy incydentu z 2025 roku na Florydzie, kiedy policja miała interweniować po zgłoszeniach o strzałach. Funkcjonariusze znaleźli wówczas dwie zaparkowane osoby oraz rapera w pobliżu.

Podczas przeszukania pojazdów miały zostać odnalezione substancje psychoaktywne oraz znaczna suma pieniędzy. Według dokumentów śledczych chodzi o MDMA, którego ilość miała przekraczać dopuszczalne limity kwalifikujące sprawę jako handel narkotykami.

Obrona rapera: „To absurdalne oskarżenia”

Prawnik artysty określił zarzuty jako bezpodstawne i zapowiedział walkę o ich oddalenie. Według obrony Kodak Black nie miał bezpośredniego związku z zabezpieczonymi substancjami i nie powinien być łączony z miejscem zdarzenia.

Strona obrony twierdzi, że brak jest wystarczających dowodów, które uzasadniałyby postawienie zarzutów o handel narkotykami.

Kolejny kryzys w karierze rapera

Problemy prawne ponownie komplikują działalność muzyczną artysty. Kodak Black w ostatnim czasie pracował nad nowymi projektami muzycznymi, jednak kolejne postępowanie sądowe może wpłynąć na jego plany wydawnicze i występy.

Raper od lat zmaga się z konsekwencjami wcześniejszych problemów z prawem, co regularnie wpływa na jego karierę i wizerunek w branży muzycznej.

