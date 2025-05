Kobik i Diho z mocnym singlem „Tees w serek” – czwarty zwiastun nadchodzącego albumu

Nowa kolaboracja – Kobik łączy siły z Diho

Kobik nie zwalnia tempa i prezentuje czwarty singiel promujący jego nadchodzący album. Tym razem do współpracy zaprosił Diho – charakterystycznego reprezentanta GM2L. Utwór zatytułowany „Tees w serek” to połączenie mocnych wersów, dwuznacznych metafor i bezkompromisowego stylu, który fani obu artystów doskonale znają i cenią.

Refleksja nad rzeczywistością – beton kontra grząski grunt

W warstwie lirycznej artyści przedstawiają kontrast pomiędzy stabilnością miejskiego betonu a nieprzewidywalnością życia – określoną jako „grząski grunt”. To muzyczny obraz dualizmu codzienności, w którym pewność miesza się z chaosem, a kontrola z ryzykiem.

„Tees w serek” – symbol przypału i ironii

Tytułowe „Tees w serek” to nie tylko zabawna fraza – to symbol sytuacji niepasującej, coś, co odstaje i wywołuje zamieszanie. Artyści w pełni wykorzystują bogactwo języka – tekst pełen jest gier słownych, ciętych porównań i ironicznych spostrzeżeń.

Produkcja na najwyższym poziomie

Za brzmienie kawałka odpowiadają uznani producenci: Chris Carson i Leśny, którzy zadbali o mocny, nowoczesny bit z charakterem. Teledysk do utworu stworzyła ekipa VageProductions, która po raz kolejny udowadnia, że wie, jak stworzyć wizualną historię pasującą do klimatu numeru.