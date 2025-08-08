Szukaj
Kneecap wrócą do Polski

Po festiwalowym występie czas na koncert klubowy.

2025.08.08

opublikował:

Kneecap wrócą do Polski

fot. mat. pras.

Zgadnij, kto znów jest na pierwszych stronach gazet? Kneecap byli katalizatorami nowej fali irlandzkiego hip-hopu, kultury i języka irlandzkiego oraz kina niezależnego. Teraz, w 2025 roku, znajdują się na czele zbiorowych działań artystów z całego świata, którzy stoją w solidarności z Palestyną.

Grupa gościła ostatnio na OFF Festivalu. Teraz czas na jej klubowy koncert w Polsce. 1 września Irlandczycy wystąpią w warszawskiej Stodole. Sprzedaż biletów ruszy w poniedziałek o 10.00 na LiveNation.pl

Najczęściej omawiana grupa na świecie

Kneecap to obecnie najczęściej omawiana grupa na świecie, mobilizująca pokolenie w moshpitach i na parkietach, na polach i w klubach, w internecie i poza nim. U podstaw tego wszystkiego są niezaprzeczalnie ekscytujące kawałki. To hip-hop w swojej najbardziej ekscytującej formie – potężna i rewolucyjna siła, rozbijająca zakazy, barykady, cenzurę i od czasu do czasu butelkę Buckfasta. Ich niezwykle inteligentny przełomowy album koncepcyjny ”Fine Art” (2024), wyprodukowany przez Toddla T, katapultował ich do mainstreamu, równolegle z ich nagrodzonym BAFTA filmem fabularnym ”Kneecap” z udziałem Michaela Fassbendera, który trafił na krótką listę nominacji do Oscara.

Każdy, kto myślał, że fenomen Kneecap mógł osiągnąć szczyt w ich przełomowym roku 2024, był w poważnym błędzie. Po wielu wyprzedanych trasach po USA i Wielkiej Brytanii, występach na jednych z największych festiwali w Europie – w tym Glastonbury, Reading and Leeds, Sziget i Electric Picnic – oraz po wyprzedanych trasach w Australii i Nowej Zelandii, gdzie na darmowy koncert plenerowy w Melbourne w upale pojawiło się ponad 10 000 osób, Kneecap wystąpili na scenie Coachelli w 2025 roku.

Ten przełomowy koncert zmobilizował amerykańską młodzież na festiwalu, która tłumnie wypełniła występy Kneecap w oba weekendy, głośno opowiadając się za pokojem i wolnością Palestyny. Za to Kneecap spotkała fala krytyki ze strony konserwatywnych środowisk, co ponownie pokazało siłę muzyki oraz artystów, którzy nie boją się odsłaniać brutalnej rzeczywistości niesprawiedliwej wojny i opresji – od Wietnamu po Gazę, od RPA w czasach apartheidu po ulice Belfastu i Derry – oraz siłę młodych ludzi, którzy potrafią wezwać do zakończenia tego cierpienia. Kneecap znaleźli się w medialnym i politycznym wirze, ale pozostali wierni swoim zasadom, a ich grono fanów i frekwencja na koncertach tylko rosły.

Honorarium dla Lekarzy Bez Granic

W maju, krótko po tym, jak Mo Chara został obciążony zarzutem przez brytyjską policję, wystąpili na londyńskim Wide Awake Festival. Koncert przyciągnął ponad 20 000 osób pod główną scenę. Występ został później pochwalony przez  The Guardian, The Telegraph,  Pitchfork, The Irish Times, The London Standard, a The Times określił go jako „historyczny moment… Ekscytujący, zabawny i anarchiczny, z buntowniczą energią, jakiej nie widziano w rocku ani rapie od lat”. Kneecap przekazali swoje honorarium Lekarzom bez Granic.

To właśnie podczas tego koncertu Kneecap ujawnili swój najnowszy manifest – drum and bassowy hit ”The Recap”, ostro krytykujący działania obecnej liderki Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch, która próbowała wstrzymać finansowanie sztuki dla zespołu. W tej sprawie Kneecap pozwali brytyjski rząd i wygrali, przekazując dotację grupom młodzieżowym z obu społeczności w Irlandii Północnej.

W tym roku Kneecap połączyli siły z Fontaines D.C. na serię ogromnych letnich koncertów plenerowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w studiu kontynuują pracę nad następcą „Fine Art”, mając, delikatnie mówiąc, sporo materiału do wykorzystania. W 2025 roku bilety na ich koncerty wyprzedają się w kilka sekund. Tego lata zagrali na wielu dużych festiwalach w całej Europie, w tym na długo wyczekiwanym Glastonbury, a także na koncercie plenerowym w dublińskim Fairview Park. Przed nimi jeszcze dwa grudniowe występy w dublińskiej 3Arenie – największej hali na wyspie Irlandii – oraz koncert w londyńskiej Wembley Arena.

Noel Gallagher i Elton John solidaryzują się z Kneecap

Niezależnie od tego, czy przyjeżdżają na Sundance w policyjnym Land Roverze, zachęcają dziesiątki tysięcy młodych ludzi do nauki języka irlandzkiego, biją rekordy kasowe, szturmują festiwale epickimi setami na głównych scenach, irytują prawicowych polityków na całym świecie, czy zdobywają poparcie i solidarność od takich osób jak Noel Gallagher, Annie Mac, Elton John, Amyl & the Sniffers, Paul Weller, Primal Scream, Massive Attack – na transparentach na stadionach piłkarskich lub w graffiti na murach miast na całym świecie – przesłanie i sposób działania Kneecap, oparty na jedności, wspólnocie, kolektywnym działaniu oraz sile rave’u, punku i rapu, jest podkreślony rewolucyjnym brzmieniem i porywającymi występami na żywo, które zbudowały globalną falę fanów zjednoczonych radością solidarności i wspólnym potem, tryskającym z dzieła sztuki jak żadne inne.

