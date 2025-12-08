Kizo opowiada, jak poznał Karola Nawrockiego – niespodziewane spotkanie w muzeum

fot. Brixu

Kizo podzielił się historią swojego pierwszego spotkania z Karolem Nawrockim. Informacja zaskoczyła zarówno fanów polskiego hip-hopu, jak i dziennikarzy, w tym Krzysztofa Stanowskiego, który przyznał, że trudno było mu uwierzyć w tę nietypową historię.

Jak doszło do spotkania Kizo z Karolem Nawrockim?

Według Kizo, ich znajomość zaczęła się zupełnie przypadkowo. Zanim Karol Nawoorcki został prezydentem, był dyretorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Raper został zaproszony do muzeum przez znajomego na prośbę Naworockiego. To zaowocowało rozmową z Karolem Nawrockim. Spotkanie nie miało nic wspólnego z show-biznesem ani sportem – było zwykłą wizytą w muzeum. Kizo przyznał, że od tego momentu zaczęła się ich przyjaźń, a relacja rozwijała się w naturalny sposób, bez żadnych oficjalnych wydarzeń. To pokazuje, że czasami nawet w świecie publicznym nietypowe sytuacje prowadzą do trwałych znajomości.

Reakcja Krzysztofa Stanowskiego i reakcje mediów

Krzysztof Stanowski wyraził zdziwienie, gdy usłyszał historię Kizo. Nie spodziewał się, że znajomość rapera z prezydentem muzeum rozpoczęła się od zwykłej wizyty w muzeum, a nie od udziału w imprezie, koncercie czy wydarzeniu sportowym.