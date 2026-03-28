Kim Kardashian zawarła z Rayem J tajemne porozumienie w sprawie ich sekstaśmy. Muzyk dostał od swojej eks miliony dolarów

Mimo podpisanej ugody, ekskochankowie ponownie znaleźli się w konflikcie

2026.03.28

Kim Kardashian zawarła z Rayem J tajemne porozumienie w sprawie ich sekstaśmy. Muzyk dostał od swojej eks miliony dolarów

Kim Kardashian i Ray J zawarli tajne porozumienie w 2023 roku, dotyczące ich pamiętnej sekstaśmy sprzed prawie dwóch dekad. Mimo tego, sprawy między nimi znów trafiły na drogę sądową.

Początki kariery Kim

Kim Kardashian na przestrzeni lat zrobiła oszałamającą karierę, a zaczynała jako asystentka Paris Hilton, która wypłynęła dzięki pamiętnej sekstaśmie nagranej z ówczesnym chłopakiem.

Szczegóły ugody

Ray J, chłopak Kim w latach 2003–2006, otrzymał w ramach ugody 6 milionów dolarów. Umowa została podpisana zarówno przez parę, jak i ich matki – Kris Jenner oraz Sonję Norwood. Jej celem było uregulowanie wszelkich przeszłych, a także ewentualnych przyszłych sporów związanych z sekstaśmą.

W dokumencie zapisano również, że obie strony nie mogą szkodzić publicznemu wizerunkowi drugiej osoby. Umowa chroni też Disney i Hulu przed ewentualną odpowiedzialnością, co wynika z faktu, że na tej platformie emitowane są odcinki reality show Kardashianek.

Nowe napięcia

Mimo podpisanej ugody, ekskochankowie ponownie znaleźli się w konflikcie. Ray J publicznie krytykował Kim i jej matkę, a one zapowiedziały podjęcie kroków prawnych wobec niego. Jak zakończy się kolejna batalia prawna? Czas pokaże

 

