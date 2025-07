Kelly Osbourne przerywa milczenie po śmierci Ozzy’ego: „Straciłam najlepszego przyjaciela”

Kelly Osbourne odniosła się po raz pierwszy do śmierci swojego ojca, legendarnego muzyka Ozzy’ego Osbourne’a. We wpisie na Instagramie wyraziła swój głęboki smutek i uczciła pamięć ojca, który odszedł 22 lipca 2025 roku.

Wzruszające pożegnanie na Instagramie

Kelly Osbourne na swoim InstaStory cytatat z piosenki Changes, nagranej wspólnie z ojcem w 2003 roku:

„I feel unhappy, I am so sad, I lost the best friend I ever had” – „Czuję się nieszczęśliwa, jestem taka smutna. Straciłam najlepszego przyjaciela, jakiego kiedykolwiek miałam.”