Keefe D z dużym ciosem przed procesem w sprawie śmierci Tupaca. Sąd dopuścił ważny dowód

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Keefe D, oskarżony o udział w zabójstwie legendarnego rapera Tupaca Shakura, otrzymał poważny cios przed rozpoczęciem procesu. Sędzia zdecydował, że rozmowa, którą Duane „Keefe D” Davis odbył z policją w 2008 roku, będzie mogła zostać przedstawiona ławie przysięgłych jako dowód.

Decyzja sądu może mieć duże znaczenie dla dalszego przebiegu procesu, ponieważ obrona próbowała wykluczyć ten materiał, argumentując, że słowa oskarżonego zostały uzyskane w niewłaściwy sposób.

Sąd odrzucił argumenty obrony Keefe D

Adwokaci Duane’a Davisa przekonywali, że podczas rozmowy z funkcjonariuszami policji ich klient miał otrzymać zapewnienie, że jego wypowiedzi nie zostaną wykorzystane przeciwko niemu w sprawie karnej.

Obrona twierdziła również, że Davis zdecydował się mówić pod presją i obawiał się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Zdaniem prawników sytuacja miała wpływać na jego swobodę wypowiedzi.

Sąd nie podzielił jednak tych argumentów. W uzasadnieniu wskazano, że podczas przesłuchania Davis miał zapewnioną pomoc prawną i nie znajdował się w sytuacji, która uniemożliwiałaby mu świadome składanie zeznań.

Rozmowa z 2008 roku może zostać wykorzystana w procesie

Dopuszczenie wywiadu policyjnego oznacza, że prokuratura będzie mogła zaprezentować jego treść podczas rozprawy. Dla śledczych może być to jeden z istotnych elementów układanki dotyczącej wydarzeń z 1996 roku.

Sprawa dotyczy śmierci Tupaca Shakura, który został postrzelony 7 września 1996 roku w Las Vegas. Raper zmarł kilka dni później, a jego zabójstwo przez lata pozostawało jedną z najbardziej tajemniczych spraw w historii muzyki hip-hopowej.

Prokuratura chce wykorzystać także wspomnienia Keefe D

Rozmowa z policją nie jest jedynym materiałem, na którym zamierza oprzeć się prokuratura. Śledczy mają również powołać się na autobiograficzną książkę Davisa zatytułowaną „Compton Street Legend”.

W publikacji Keefe D miał opisywać swoją wersję wydarzeń związanych z nocą, podczas której doszło do zamachu na Tupaca Shakura. Według przedstawionych informacji Davis przyznał, że znajdował się w samochodzie, z którego miały paść strzały.

Miał również wskazać swojego zmarłego siostrzeńca Orlando „Baby Lane” Andersona jako osobę, która według niego oddała śmiertelne strzały. Davis miał także twierdzić, że broń wykorzystana podczas ataku pochodziła od niego.

Obrona twierdzi, że Keefe D koloryzował historię

Prawnicy oskarżonego utrzymują, że wypowiedzi ich klienta były przesadzone i miały przede wszystkim służyć promocji książki oraz zdobyciu rozgłosu.

Według obrony Davis przedstawiał wydarzenia w sposób atrakcyjny dla odbiorców, a jego relacje nie powinny być traktowane jako przyznanie się do udziału w zabójstwie.

Prokuratura ma jednak inne zdanie. Zdaniem śledczych powtarzające się i szczegółowe opisy wydarzeń są dowodem na to, że Davis posiadał wiedzę na temat okoliczności śmierci Tupaca i miał związek z tragicznym zdarzeniem.

Proces w sprawie zabójstwa Tupaca Shakura już wkrótce

Proces Keefe D ma rozpocząć się 10 sierpnia i według zapowiedzi powinien potrwać około czterech tygodni. Duane „Keefe D” Davis ma obecnie 63 lata i odpowiada za zarzut związany z zabójstwem Tupaca Shakura.

Jeżeli zostanie uznany za winnego, może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia.

Sprawa od lat wzbudza ogromne zainteresowanie fanów hip-hopu na całym świecie. Śmierć Tupaca Shakura pozostaje jednym z najgłośniejszych nierozwiązanych zabójstw w historii muzyki, a nadchodzący proces może przynieść nowe informacje dotyczące wydarzeń sprzed niemal trzech dekad.