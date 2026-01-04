Kayah zamyka trudny rozdział i wchodzi w 2026 rok z nadzieją

fot. Karol Makurat

Rok 2025 okazał się wyjątkowo ciężki dla Kayah. W ciągu minionych miesięcy artystka straciła oboje rodziców, pożegnała ukochanego psa oraz zakończyła wieloletnią współpracę z wytwórnią Kayax, którą współtworzyła od samego początku.

Pierwszy noworoczny wpis Kayah na Instagramie

W swoim pierwszym wpisie w 2026 roku Kayah podzieliła się refleksjami na temat minionego roku. Choć krótki, komentarz był bardzo osobisty i wyrażał ulgę z powodu zakończenia trudnego czasu:

„Kochani, jaki ten rok był dla mnie, dobrze wiecie. Nie ma co podsumowywać, na szczęście już za nami. Mam ogromną nadzieję, że ten nowy będzie dużo łaskawszy dla mnie. Bardzo na to liczę”.

Wpis natychmiast spotkał się z reakcją fanów i środowiska muzycznego, którzy w komentarzach wyrażali wsparcie i solidarność z artystką.

Muzyka jako punkt odniesienia w trudnych chwilach

Kayah podkreśliła również rolę muzyki w swoim życiu. W dalszej części wpisu zaznaczyła, że życzy sobie nowości muzycznych i dziękowała słuchaczom za cierpliwość oraz obecność. Artystka wielokrotnie podkreślała, że twórczość jest dla niej formą terapii i sposobem radzenia sobie z emocjami w trudnych momentach.

Gotowa na nowe wyzwania w 2026 roku

Podsumowując wpis, Kayah wyraziła nadzieję i wdzięczność wobec fanów:

„Życzę wam, by Nowy Rok przyniósł wam dużo zdrowia, dobra i radości, ale też żeby nikogo wam nie zabrał. Dziękuję za kolejny rok z wami. Czuję ogromnie wasze wsparcie i obecność. To co? 2026 – jestem gotowa! Lecimy z tym!”

Po roku pełnym strat i zmian, Kayah wchodzi w 2026 rok z optymizmem i gotowością na nowe wyzwania.