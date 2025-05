Kayah odniosła się do rozstania z Kayaxem: „Jestem wolną artystką. Odzyskałam prawa do utworów, które stworzyłam na przestrzeni 30 lat”

Kayah, jedna z najbardziej uznanych polskich wokalistek, już jakiś czas temu ogłosiła zakończenie współpracy z wytwórnią Kayax, którą współzakładała. 1 kwietnia 2025 roku artystka sprzedała swoje udziały dotychczasowemu wspólnikowi, stając się tym samym wolną artystką. Decyzja ta otwiera przed nią nowe możliwości, zarówno artystyczne, jak i zawodowe.

Rozstanie z Kayax – nowe możliwości dla Kayah

– Pragnę poinformować, że w dniu 1 kwietnia zakończyłam moją współpracę ze Spółką KAYAX Production & Publishing zarówno jako artystka, jak i współwłaścicielka. Udziały w spółce sprzedałam dotychczasowemu wspólnikowi, który jest obecnie jedynym właścicielem KAYAXu.

Tym samym jestem wolną artystką, która odzyskała prawa – przede wszystkim autorskie prawa majątkowe do wszystkich swoich utworów, które stworzyłam na przestrzeni 30 lat oraz prawa producenckie do albumów wydanych po 2003 roku.

Nie jestem także związana umową fonograficzną ze spółką KAYAX Production & Publishing i zaczynam zupełnie nowy rozdział w moim życiu. O szczegółach poinformuję wkrótce.

Do moich bliskich i fanów:Kochani, dziękuję za to, że jesteście. Wasza obecność i wsparcie pozwoliły mi przetrwać najtrudniejszy czas w moim życiu. Do zobaczenia na koncertach – napisała Kayah na Instagramie.