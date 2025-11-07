Kanye West przeprasza rabina za nienawistne komentarze: „Chcę wziąć odpowiedzialność”

Kanye West publicznie przeprosił za swoje dawne, kontrowersyjne wypowiedzi skierowane przeciwko społeczności żydowskiej. Artysta opublikował nagranie, w którym spotyka się z rabinem Yoshiayao Yosefem Pinto, okazując skruchę i prosząc o przebaczenie.

Spotkanie z rabinem: „Chcę wziąć odpowiedzialność za swoje słowa”

Na wideo udostępnionym na Instagramie rabina widać, jak Ye z pokorą zwraca się do duchownego, mówiąc:

„Czuję się naprawdę błogosławiony, że mogę dziś tu siedzieć i wziąć odpowiedzialność za to, co powiedziałem.”

Raper przyznał, że jego dawne wypowiedzi były wynikiem trudnego okresu w życiu i zmagań z chorobą afektywną dwubiegunową.

Kanye West o swojej chorobie: „Zaburzenia popychały mnie do skrajności”

Ye wyjaśnił, że problemy zdrowotne wpłynęły na jego zachowanie i sposób myślenia:

„Zmagałem się z różnymi problemami, w tym z chorobą afektywną dwubiegunową. Przez to moje pomysły często przybierały ekstremalną formę i zapominałem o dobru innych oraz o sobie.”

Dodał, że dzisiejsze przeprosiny są pierwszym krokiem w stronę odbudowania zaufania i naprawienia błędów z przeszłości.

Kontrowersje z przeszłości

Reputacja Kanye Westa ucierpiała po serii skandalicznych wypowiedzi z ostatnich lat, w tym po słowach, w których w 2022 roku wyraził podziw dla Adolfa Hitlera. Jego komentarze spotkały się z powszechnym potępieniem i doprowadziły do utraty wielu kontraktów oraz spadku popularności artysty w branży muzycznej.

Nowy początek i zapowiedź albumu

Artysta podkreślił, że jego spotkanie z rabinem to symboliczny moment – początek drogi ku odkupieniu i refleksji.

„To dopiero początek – pierwsze kroki, by cegła po cegle odbudować mocne mury.”