Kanye West może zapłacić ponad 1,2 mln dolarów. Były pracownik domaga się zwrotu kosztów sądowych

Problemy prawne Kanye Westa nie dobiegają końca. Były pracownik rapera złożył do sądu nowy wniosek, w którym domaga się, aby artysta pokrył ponad 1,2 miliona dolarów kosztów obsługi prawnej. To kolejny etap głośnego procesu, który zakończył się korzystnym wyrokiem dla powoda.

Były pracownik wygrał z Kanye Westem

Sprawa dotyczy Anthony’ego Saxona Netelkosa, byłego pracownika Kanye Westa. W marcu ława przysięgłych uznała rapera odpowiedzialnym za naruszenie przepisów kalifornijskiego prawa pracy, w tym brak zapewnienia obowiązkowego ubezpieczenia od wypadków przy pracy.

Sąd przyznał powodowi odszkodowanie w wysokości 140 tysięcy dolarów. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła.

Pozew o 1,2 miliona dolarów kosztów prawnych

Jak wynika z nowych dokumentów sądowych, prawnicy Anthony’ego Saxona Netelkosa domagają się, aby Kanye West pokrył również koszty prowadzenia procesu. Łączna kwota, o którą wnioskują, przekracza 1,2 miliona dolarów.

Według pełnomocników przez blisko trzy lata przepracowali ponad 740 godzin nad sprawą. Dodatkowo w postępowanie zaangażowani byli również inni pracownicy kancelarii, a całość miała wiązać się z wysokimi kosztami organizacyjnymi i finansowymi.

Prawnicy wskazują na wyjątkową złożoność sprawy

We wniosku do sądu podkreślono, że proces trwał około 35 miesięcy i należał do wyjątkowo skomplikowanych. W tym czasie sprawą zajmowało się pięciu różnych prawników reprezentujących Kanye Westa.

Postępowanie obejmowało liczne przesłuchania świadków, gromadzenie obszernego materiału dowodowego oraz dwutygodniowy proces przed ławą przysięgłych. Zdaniem pełnomocników powoda właśnie dlatego sąd powinien przyznać wyższe wynagrodzenie za ich pracę.

Zarzuty wobec strategii procesowej Kanye Westa

Prawnicy byłego pracownika twierdzą również, że obóz Kanye Westa stosował agresywną strategię procesową.

Według dokumentów tuż przed rozpoczęciem procesu raper miał zaproponować ugodę opiewającą na 100 tysięcy dolarów. Gdy postępowanie już się rozpoczęło, jego przedstawiciele mieli natomiast domagać się od powoda zapłaty 200 tysięcy dolarów oraz publicznych przeprosin.

Pełnomocnicy Anthony’ego Saxona Netelkosa odrzucili obie propozycje i zdecydowali się kontynuować proces, który ostatecznie zakończył się wygraną ich klienta.

Sąd zdecyduje o milionowych kosztach

Obecnie to sędzia zdecyduje, czy Kanye West będzie musiał zapłacić jedynie zasądzone wcześniej 140 tysięcy dolarów odszkodowania, czy również ponad 1,2 miliona dolarów tytułem kosztów obsługi prawnej.

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku byłego pracownika, całkowite zobowiązania finansowe rapera w tej sprawie znacząco wzrosną.