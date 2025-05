Kacperczyk i Kinny Zimmer z nowym singlem „Nieprzespane noce”

fot. YouTube

Wyjazdowy projekt wytwórni SBM „Ramówka” trwa w najlepsze. W sieci jest już dostępny piąty promujący go utwór „Nieprzespane noce” autorstwa braci Kacperczyk, w którym gościnnie udzielił się Kinny Zimmer. Można posłuchać go we wszystkich serwisach streamingowych i obejrzeć teledysk na kanale Kacperczyk na YouTube.

Po niespełna dwóch latach od ostatniego kolektywnego projektu, wytwórnia SBM znów zaprosiła fanów do współuczestniczenia w wyjazdowym zgrupowaniu swoich artystów. Tym razem nosi ono nazwę „Ramówka” i podobnie jak dotychczasowe wydarzenia tego typu jest realizowane w czasie rzeczywistym, a powstałym utworom ponownie towarzyszą vlogi.

„Ramówka” coraz bliżej

Wśród zaproszonych artystów znaleźli się także bracia Kacperczyk i Kinny Zimmer, a ich wspólny utwór „Nieprzespane noce” to międzygatunkowa podróż przez późnowiosenną nostalgię. Autorami kompozycji są wymienieni artyści, wspierani przez Mikołaja Gwozdę i Wojciecha Błachnię, a klimatu całości dopełnia teledysk w reżyserii Józka Erkierta i Wojciecha Wiśniewskiego.

Choć projekt „Ramówka” rozgrywa się w przestrzeni cyfrowej, fani i kolekcjonerzy wydań fizycznych mogą zamówić swój egzemplarz w kilku wariantach w oficjalnym sklepie wytwórni – SBM Store. Planowana data premiery fizycznej to 20 czerwca