Justin Bieber promuje „SWAG” nowym klipem

fot. mat. pras.

Niespełna miesiąc po premierze albumu „SWAG” Justin Bieber udostępnił nowy promujący go klip. Wokalista postawił na kawałek „YUKON”, który z niemal 59 mln streamów jest drugim najpopularniejszym utworem z ostatniej płyty Biebera na Spotify. Więcej ma tylko „DAISIES”. Reżyserem klipu do „YUKON” jest Cole Bennett (Lyrical Lemonade). Zdjęcia kręcono w Hiszpanii i we Włoszech.

Fani czekali na „SWAG”, o czym świadczą wyniki albumu. W dniu premiery krążek zanotował ponad 74 mln streamów, co jest najlepszym wynikiem Justina Biebera w dotychczasowej karierze. Wydany bez wcześniejszych zapowiedzi nowy album gwiazdora zadebiutował na pierwszych miejscach list Spotify i Apple Music zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie.

Czy Justin ruszy w trasę promującą „SWAG”?

Złożone z 21 utworów wydawnictwo jest owocem współpracy Kanadyjczyka z takimi twórcami jak Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin czy Knox Fortune.

Czy promocji „SWAG” będzie towarzyszyła trasa koncertowa? Wiemy, że Bieber nie kwapi się do tego, by kolejny raz okrążać świat z koncertami, więc może być z tym różnie.