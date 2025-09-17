Szukaj
CGM

Judas Priest nagrali cover „War Pigs” z Ozzym Osbournem tuż przed jego śmiercią. Premiera już wkrótce

To pierwszy i jedyny duet Halforda z ikoną metalu

2025.09.17

opublikował:

Judas Priest nagrali cover „War Pigs” z Ozzym Osbournem tuż przed jego śmiercią. Premiera już wkrótce

foto: mat. pras.

Rob Halford potwierdził, że Judas Priest nagrali wspólnie z Ozzym Osbournem oficjalny cover legendarnego utworu Black Sabbath War Pigs. To pierwszy i jedyny duet Halforda z ikoną metalu, który ma ujrzeć światło dzienne wkrótce po śmierci Ozzy’ego.

Rob Halford: „To jest po prostu kolosalne”

W podcaście Full Metal Jackie Rob Halford zdradził, że nagranie duetu z Ozzym jest gotowe i czeka jedynie na formalności związane z prawami autorskimi:

„Ozzy śpiewa jedną linijkę, potem ja, potem znów on i ja. To pierwszy raz w całym moim życiu, kiedy mogłem zaśpiewać z Ozzym. Jestem za to wiecznie wdzięczny i czuję się błogosławiony.”

Halford dodał, że gdy Sharon Osbourne usłyszała wersję Judas Priest, sama zaproponowała współpracę:

„Powiedziała: Kocham waszą wersję War Pigs. Czy jest szansa, żeby dołączyć Ozzy’ego? A ja na to: Pytasz mnie? To musi się wydarzyć!”

Premiera już wkrótce

Choć dokładna data premiery nie została ogłoszona, Halford zapewnił, że fani mogą spodziewać się utworu „wkrótce”.

„Myślisz, że słyszałeś już wersję Judas Priest, ale kiedy usłyszysz War Pigs z Ozzym, to przeniesie cię w naprawdę wyjątkowe miejsce. To będzie coś kolosalnego.”

Ostatnie tygodnie życia Ozzy’ego

Na początku lipca Judas Priest złożyli hołd Black Sabbath, wykonując War Pigs podczas koncertu, ponieważ nie mogli pojawić się na ostatnim, pożegnalnym występie Ozzy’ego i zespołu „Back To The Beginning” z powodu konfliktu terminów.

Tragicznie, Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca, zaledwie 17 dni po tym wydarzeniu.

Halford wspominał moment, w którym dowiedział się o śmierci przyjaciela:

„Byłem wtedy w Leeds, w hotelowym pokoju. Gdy odłożyłem telefon, po prostu zwinąłem się w kłębek i płakałem przez wiele godzin. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Nadal przeżywam żałobę, tak jak miliony ludzi.”

Pogrzeb i przyczyna śmierci

Ozzy Osbourne został pochowany podczas prywatnej ceremonii w Buckinghamshire, w której uczestniczyli m.in. Elton John i członkowie Metallica.

Według aktu zgonu przyczyną śmierci był atak serca. Dokument wymienia również chorobę wieńcową oraz Parkinsona, na które cierpiał muzyk. Jego zawód określono jako: „Piosenkarz, autor tekstów i legenda rocka”.

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy
NEWS

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków
NEWS

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”
NEWS

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy
NEWS

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?
NEWS

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Polecane

CGM
Sam Fender pierwszym artystą, który odbył trasę koncertową z wykorzystaniem wyłącznie elektrycznych ciężarówek

Sam Fender pierwszym artystą, który odbył trasę koncertową z wykorzyst ...

„Mam nadzieję, że inni artyści pójdą tą drogą”

10 sekund temu

CGM
Aresztowano mężczyznę powiązanego z kradzieżą niewydanej muzyki Beyoncé

Aresztowano mężczyznę powiązanego z kradzieżą niewydanej muzyki Beyonc ...

Kradzież podczas trasy w Atlancie

1 godzinę temu

CGM
Britney Spears kończy z płaceniem alimentów na dzieci

Britney Spears kończy z płaceniem alimentów na dzieci

W przeszłości Kevin Federline otrzymywał od Spears nawet 40 000 dolarów miesięcznie

1 godzinę temu

CGM
Chris Martin całuje asfalt. Nietypowy rytuał wokalisty Coldplay

Chris Martin całuje asfalt. Nietypowy rytuał wokalisty Coldplay

W 2005 roku Chris Martin przeżył koszmar podczas lotu nad Afryką Zachodnią

1 godzinę temu

CGM
The White Stripes wycofują pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi

The White Stripes wycofują pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi

Jack White ostrzegał Trumpa

1 godzinę temu

CGM
Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera

Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „ ...

Artyści wystąpili wspólnie podczas MTV Music Awards

1 godzinę temu