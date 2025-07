John Legend nie żałuje współpracy z Kanye Westem

Współpraca Johna Legenda i Kanye Westa – inspirujące doświadczenie

John Legend podkreślił, że nie żałuje współpracy z Kanye Westem, mimo późniejszych kontrowersji. W wywiadzie dla Ebro in the Morning Legend opisał wspólne tworzenie muzyki jako pełne energii i kreatywności, co było dla niego bardzo inspirujące.

Zmiany w zachowaniu Kanye Westa po śmierci matki

Legend zauważył, że po śmierci matki Kanye, Dondy West, w 2007 roku, artysta zaczął się zmieniać. Według Legenda był to punkt zwrotny, po którym zachowanie Kanye zaczęło się pogarszać i niestety kontrowersje wokół niego narastały.

Brak żalu pomimo kontrowersji Kanye Westa

Mimo licznych kontrowersji związanych z Kanye Westem, takich jak antysemickie wypowiedzi i pochwały dla Hitlera, John Legend nie wyraża żalu z powodu ich wcześniejszej współpracy. Podkreśla, że jest to dla niego smutne, ale nie wpływa na jego osobiste uczucia.