Joanna Dudkowska prezentuje nowy singiel „Who Is That Girl”

Polska basistka, kompozytorka i producentka Joanna Dudkowska nie zwalnia tempa. Po sukcesie autorskiej płyty „Mirrors”, na której pojawili się tacy artyści jak Felicjan Andrzejczak, Wojciech Hoffmann czy Robert Chojnacki, nadszedł czas na kolejny muzyczny krok. Artystka zaprezentowała swój najnowszy singiel „Who Is That Girl”, w którym udział wziął amerykański muzyk Chuc Frazier.

„Who Is That Girl” – funkowy groove i rapowe inspiracje

Nowy utwór Joanny Dudkowskiej utrzymany jest w funkowej stylistyce z elementami rapu. Charakterystyczny groove basowy od pierwszych dźwięków przyciąga uwagę słuchaczy i stawia pytanie:

„Who is that girl that rocks that big yellow magic bass?”

Numer opowiada o samej artystce i sile jej muzycznego wyrazu, łącząc techniczną biegłość basową z nowoczesnym brzmieniem. Teledysk do utworu został zrealizowany przez Dawida Budzińskiego i Marcela Kraszkiewicza z firmy Evently.

Wszechstronna artystka – kariera i wykształcenie

Joanna Dudkowska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu i od lat realizuje się jako wszechstronny muzyk sesyjny, kompozytorka, autorka tekstów i producentka. Początkowo brała udział w licznych projektach sesyjnych, w tym takich jak:

„B.B. King Tribute – w hołdzie Królowi Bluesa” – obok Dariusza Kozakiewicza, Wojciecha Hoffmanna i Jerzego Styczyńskiego

„Tribute To Ol’Skool Masters” – z amerykańskim gitarzystą i wokalistą Niki Buzz, który współpracował m.in. z Tiną Turner i Jamesem Brownem

Za albumy te Joanna Dudkowska była wielokrotnie wyróżniana w prestiżowych plebiscytach, m.in. na portalu bluesonline.pl oraz w kwartalniku Twój Blues, gdzie przez kilka lat była klasyfikowana w pierwszej trójce najlepszych polskich muzyków bluesowych.

Współpraca z polskimi i zagranicznymi artystami

Dudkowska nagrywała i koncertowała z wieloma uznanymi muzykami. Wśród współpracowników znaleźli się m.in.:

Polska scena : Justyna Steczkowska, Felicjan Andrzejczak, Robert Chojnacki

Międzynarodowi artyści: Niki Buzz, Nicolas Zdankiewicz, Bobbie „Mercy” Oliver

Obecnie Joanna Dudkowska współpracuje również z warszawskim Teatrem Syrena, grając na gitarze basowej w spektaklu „Six”, polskiej inscenizacji musicalowego hitu z West Endu i Broadwayu.

Autorski projekt i nowe brzmienia

Joanna Dudkowska jest liderką własnego projektu muzycznego, w którym współpracuje z:

Mateuszem Urbaniakiem – pianista

Mikołajem Lisowskim – perkusista

Chuciem Frazierem – gitarzysta i wokalista

Wspólnie tworzą nowoczesne brzmienia, koncertując zarówno w Polsce, jak i za granicą. Artystka prowadzi także odrębny projekt „Kolęda jest Kobietą”, prezentujący jazzowo-folkowe interpretacje znanych kolęd i pastorałek.