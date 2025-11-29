CGM

2025.11.29

Jeśli macie ochotę dotrzeć na koniec Internetu to… Popek nagrał numer z Mikrocypkiem

Popek i Mikrocypek połączyli siły i wspólnie nagrali numer zatytułowany „Rick & Morty”. To spontaniczna „garażówka”, która powstała podczas streamu, i już wzbudza spore kontrowersje.

Nietypowa kolaboracja w środowisku rapowym

Popek zaprosił Mikrocypka jako gościa na Kickowy stream. Efektem tej nietypowej współpracy jest kawałek określany jako „garażówka” – swobodna, surowa i spontaniczna.

W tekście numeru pojawia się wers:

„Cypek & Popek dzisiaj razem – zajebali szmacie gazem”

Takiej kolaboracji nikt się nie spodziewał – to zaskakujące połączenie dwóch różnych postaci sceny.

„Rick & Morty” – efekt streamu Popka i Mikrocypka

Utwór to dowód, że Popek nadal potrafi zaskakiwać – niekoniecznie perfekcyjną produkcją, lecz surowością i autentyzmem.  Publikacja tej „garażówki” pokazuje, że artystom zależy na spontanicznym kontakcie z fanami, a także na eksperymentowaniu z formą i formatami – co w dzisiejszym rapie jest coraz częściej doceniane.

Kim jest Mikrocypek?

Mikrocypek to młody polski streamer, cierpiący na łamliwość kości, poruszający się na wózku inwalidzkim.

