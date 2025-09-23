Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?

fot. mat. pras.

Na przestrzeni ostatnich lat Bitwa o Południe rozwinęła się do miana najważniejszego freestyle’owego wydarzenia w Polsce. Na kanale imprezy pojawił się pięćdziesięciominutowy dokument, pozwalający zgłębić historię BoP, wrócić do najgłośniejszych starć poszczególnych imprezy czy posłuchać, jak swój udział w przedsięwzięciu Pueblosa komentują jego weterani, choćby Bober, Filipek, Milu czy Koro.

„Od nas dla nas”

– BOP z założenia miało być takim eventem, który odpowie na to, co dzieje się w środowisku – deklaruje Pueblos, organizator Bitwy o Południe. – Jako freestyle’owiec miałem dość tego, że jesteśmy gorzej traktowani od raperów, że środowisko nami pomiata, że wydarzenia były słabo nagłośnione, nagrody były słabe, że organizatorzy nie traktują nas poważnie. Od początku chciałem, żeby to było coś od nas – freestyle’owców – dla nas – wyjaśnia.

BOP 2022: Jakub Grabowski wchodzi do gry

Momentem zwrotnym w historii BOP z pewnością był 2022 r. i obecność Quebonafide, a właściwie Jakuba Grabowskiego. Bober wyjaśnia, że zaczęło się od tego, że Kubie zaproponowano sędziowanie bitwy, ale artysta uznał, że lepiej będzie, jeśli zamiast sędziować wystartuje w zmaganiach.

– Szczerze mówiąc, znając Kubę, to do dnia bitwy nie byłem w ogóle pewien, czy to się wydarzy – śmieje się Bober.