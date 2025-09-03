Jack Osbourne do Rogera Watersa po jego komentarzach na temat Ozzy’ego: „Mój ojciec zawsze uważał cię za piz*ą””

foto: mat. pras.

Jack Osbourne nie pozostawił suchej nitki na Rogerze Watersie po tym, jak były basista Pink Floyd w jednym z wywiadów w obraźliwy sposób wypowiedział się o zmarłym 22 lipca Ozzy’m Osbourne’ie.

Roger Waters krytykuje Ozzy’ego Osbourne’a

W rozmowie z The Independent Ink Roger Waters poruszył temat celebrytów odciągających uwagę ludzi od polityki. W tym kontekście odniósł się do Ozzy’ego Osbourne’a, mówiąc:

„Ozzy Osbourne, który właśnie umarł, Panie miej go w swojej opiece, bez względu na to jakie wiódł życie. Był wszędzie w telewizji przez setki lat, ze swoją głupotą i nonsensem. Muzyka? Nie mam pojęcia. Gówno mnie to obchodzi.”

Dodał też, że nigdy nie interesował się muzyką Black Sabbath i „odgryzaniem głów kurczakom czy czymkolwiek, co oni tam robili”.

Jack Osbourne odpowiada: „Fuck you, Roger Waters”

Syn legendy metalu nie pozostał obojętny na te słowa. W ostrym poście w mediach społecznościowych napisał:

„Hej Roger Waters, pie**l się. Jakże żałosny i oderwany od rzeczywistości się stałeś. Jedyny sposób, w jaki udaje ci się dziś zdobyć uwagę, to rzyganie bzdurami w mediach. Mój ojciec zawsze uważał cię za pizdę – dzięki, że to potwierdziłeś.”

Jack opatrzył wpis hashtagiem #FuckRogerWaters, a jego słowa szybko obiegły sieć.

Kolejna fala nieprzyjemnych komentarzy po śmierci Ozzy’ego

To nie pierwszy raz, kiedy dzieci Ozzy’ego muszą reagować na obraźliwe uwagi. Kilka dni wcześniej Kelly Osbourne skrytykowała gwiazdę WWE Becky Lynch, która podczas występu na żywo w Birmingham powiedziała:

„Nie będę walczyć w Birmingham. Jedyna dobra rzecz, jaka stąd pochodziła, umarła miesiąc temu. Ale trzeba oddać Ozzy’emu, że miał rozsądek przenieść się do LA, prawdziwego miasta. Bo gdybym mieszkała w Birmingham, też bym umarła.” Kelly odpowiedziała ostro: „Jesteś bezczelnym śmieciem! Birmingham nie zgasiłoby cię, nawet gdybyś płonęła. Wstyd dla WWE za pozwolenie na takie słowa o moim ojcu i jego domu!”.