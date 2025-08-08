Szukaj
Ile zarobiono na pożegnalnym koncercie Black Sabbath?

Sharon Osbourne komentuje medialne doniesienia.

2025.08.08

opublikował:

5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham odbył się wyjątkowy koncert „Back To The Beginning”, będący pożegnaniem ze sceną grupy Black Sabbath i Ozzy’ego Osbourne’a (wokalista zagrał także set z własnym zespołem). W imprezie poza gwiazdami wieczoru udział wzięli ponadto m.in. Metallica, Guns N’ Roses, Pantera, Tool i wiele innych gwiazd.

Bilety wyprzedały się na pniu, ale organizatorzy umożliwili chętnym oglądanie koncertu dzięki transmisji w systemie PPV. Tę według oficjalnych danych wykupiło ok. 5 mln osób.

„Skąd oni wzięli te wyliczenia”?

„Back To The Beginning” było charytatywnym przedsięwzięciem. Według krążących w mediach danych koncert wygenerował 190 mln dolarów dochodu. Sharon Osbourne nazywa te wyliczenia „kompletnie oderwanymi od rzeczywistości”, wyjaśniając w rozmowie z magazynem „Pollstar”, że tak naprawdę nie wiadomo, ile udało się zarobić, ponieważ wydarzenie nie zostało jeszcze w pełni rozliczone.

Dzień po koncercie zajrzałam, do internetu, a tam 140, 160 mln… Skąd oni wzięli te wyliczenia? Chciałabym, żeby to była prawda, ale mówimy o jednym koncercie. Rzeczywistą kwotę poznamy za jakieś sześć tygodni, kiedy rozliczymy wszystkie zespoły, wydatki i logistykę – komentuje Sharon.

