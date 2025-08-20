Hypemanka Young Leosi: „Plany na brzmienie mam, których nie zrobiła żadna dziewczyna”

Szukaj
2025.08.20

Hypemanka Young Leosi z własną karierą

Kiedy na początku 2024 roku media obiegła informacja, że Bambi kończy swoją rolę hypemanki Young Leosi, w jej miejsce szybko wskoczyła nieznana wcześniej szerszej publiczności Zuziula. Debiut u boku Leosi przypadł na koncerty, a wkrótce potem młoda raperka została zaproszona na Members Only Camp, gdzie nagrała wspólne numery z HAŁASTRĄ, CRANK ALL, kidzlorim czy Okekelem.

Dla fanów było jasne, że nie jest to tylko chwilowa współpraca – Zuziula zaczęła mocno stawiać na solowe działania.

Stalowa Wola daje wsparcie

Przełomem okazał się 27 listopada 2024 roku, gdy w sieci zadebiutował pierwszy solowy singiel Zuziuli w barwach Baila Ella Records – kawałek „Stalowa Wola”, wyprodukowany przez Phatraxa (twórcę beatów do hitów „Skippers” czy „ICON”). Artystka podkreśliła w nim swoje przywiązanie do rodzinnego miasta i przyjaciół, a także fakt, że rapem interesuje się od dziecka.

Lokalna społeczność szybko przyjęła ją z dumą, a sama raperka zaczęła zyskiwać pierwszych wiernych fanów.

 

Kolejne single i współprace

Po „Stalowej Woli” raperka wróciła z singlem „ESCAPE” (również wyprodukowanym przez Phatraxa), a następnie pojawiła się gościnnie w numerze „Bo Czasem” OG KAMKI, zwyciężczyni talent show Amazon RAP Generation. Dzięki temu krok po kroku zaczęła umacniać swoją pozycję na scenie.

 

 

„Mam plan” – współpraca z Young Leosią

19 sierpnia premierę miał najnowszy utwór Zuziuli – „Mam plan”. To już trzeci singiel raperki wydany w Baila Ella Records. Gościnnie pojawia się w nim sama Young Leosia, która pełni rolę mentorki młodej artystki.

Za produkcję odpowiada Mjonszu, znany ze współpracy z Bambi i Waimą. Brzmienie kawałka mocno nawiązuje do Jamajki, co wpisuje się w muzyczne inspiracje Young Leosi, a zarazem pokazuje kierunek, w jakim zmierza Zuziula.

 

Zuziula – the next big thing?

Patrząc na dynamiczny rozwój kariery i wsparcie wytwórni, wielu fanów i obserwatorów sceny uważa, że Zuziula może być kolejną dużą gwiazdą rapu w Polsce. Ma już na koncie trzy single, udział w ważnych projektach i pełne zaplecze Baila Ella. Czy „Mam plan” okaże się jej przełomem? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – Zuziula ma plan i konsekwentnie go realizuje.

 

