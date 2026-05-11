CGM

Hukosowi założono podsłuch? „Ziobro nazwał mnie członkiem mafii pruszkowskiej”

Cała historia sięga 2007 roku, kiedy Hukos opublikował utwór „Panie prezydencie”

2026.05.11

opublikował:

Hukos2774

foto: mat. pras.

Sprawa, którą ujawnił Hukos, ponownie rozpaliła dyskusję o granicach wolności słowa w muzyce rapowej i reakcjach instytucji państwowych na kontrowersyjne teksty. Artysta w Kanale Zero opowiedział o sytuacji sprzed lat, w której — jak twierdzi — znalazł się pod szczególną obserwacją służb, a nawet miał mieć założony podsłuch.

Kontrowersyjny utwór i reakcja prokuratury

Cała historia sięga 2007 roku, kiedy Hukos opublikował utwór „Panie prezydencie”. Tekst piosenki został odebrany jako wyjątkowo kontrowersyjny i wzbudził reakcję społeczną. Sprawą zainteresował się m.in. społecznik Ryszard Nowak, który skierował zawiadomienie do prokuratury, sugerując, że treść utworu mogła nawoływać do przemocy wobec ówczesnego prezydenta.

Fragment utworu był szeroko cytowany w mediach i stał się podstawą do publicznej debaty na temat odpowiedzialności artystów za słowa w twórczości muzycznej.

Wątek podsłuchu i obserwacji

W najnowszych wypowiedziach Hukos twierdzi, że w związku z tamtymi wydarzeniami miał być objęty nieformalną obserwacją, a nawet założono mu podsłuch. Według jego relacji informacje o tym miał uzyskać później od osób trzecich, w tym dziennikarzy.

Raper wspominał również o sytuacjach, które interpretował jako „wywiad środowiskowy” – obecność nieznanych osób w pobliżu studia nagraniowego czy problemy z jakością połączeń telefonicznych.

Oskarżenia o powiązania z mafią

W swojej relacji Hukos przytoczył również bardzo mocne słowa, które miały paść pod jego adresem ze strony ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Według rapera został on określony jako osoba rzekomo powiązana z tzw. mafią pruszkowską i działająca na jej zlecenie.

Takie oskarżenia, jeśli byłyby używane publicznie, należą do najbardziej poważnych w przestrzeni medialnej i mogą mieć charakter polityczno-publicystyczny, a niekoniecznie potwierdzonych zarzutów procesowych.

Tagi


Popularne newsy

wiktor sas VOK Natasza Młudzik
NEWS

Wiktor Sas zwycięzcą 9. edycji „The Voice Kids”. Poleci na Eurowizję Junior 2026

Łona na gali Fryderyki
NEWS

Łona został radcą prawnym. Raper rozpoczął nowy etap kariery

_Hela proba maj 2026 foto @piotr_tarasewicz-8
NEWS

Na Helę spadła fala hejtu po jej pierwszym koncercie. Wokalistka połączyła siły z Sexed.pl i zamknęła buzie hejterom

Tekashi 69 2026
NEWS

Tekashi 6ix9ine cieszy się, że będzie miał syna. Gdyby była to dziewczynka dokonałby aborcji…

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

Izrael złamał regulamin Eurowizji 2026. EBU zareagowała błyskawicznie

NEWS

Sebastian Fabijański z wielką szansą na wygraną w „Tańcu z gwiazdami”. Tak przynajmniej twierdzą bukmacherzy

Josef Bratan Alan Kwiecinski Fame MMA 2026
NEWS

Josef Bratan w finale Fight Club Tournament na FAME 31. Niejednogłośna decyzja sędziów

Polecane

NEWS
Anthony RedHotChiliPeppers20162Taras

Red Hot Chili Peppers sprzedali swój katalog muzyczny za 300 mln dolar ...

Jedna z największych transakcji w historii zespołu

7 godzin temu

CGM
Slipknot 1999

Clown z Slipknot potrzebuje operacji serca. Muzyk mówi o nagłych stana ...

Muzyk poinformował, że w najbliższym czasie będzie musiał przejść operację serca

7 godzin temu

CGM
Eric Clapton Live Nation 2025

Eric Clapton przerwał koncert po incydencie na scenie. W Madrycie ktoś ...

Winyl trafił muzyka w klatkę piersiową

7 godzin temu

CGM
Mick Jagger

Mick Jagger ujawnia, że od lat jest fanem Zara Larsson. „Ona dla ...

Zara Larsson reaguje na słowa legendy rocka

7 godzin temu

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32

Dua Lipa idzie na wojnę z Samsungiem. Spór o wizerunek, reklamy bez zg ...

Sprawa dotyczy nieautoryzowanego wykorzystania jej wizerunku

7 godzin temu

CGM
THE_BEATLES 2

Fragment historii The Beatles trafi na złom? Liverpool nie znalazł chę ...

Lokalne kampanie i apel o ratunek

7 godzin temu