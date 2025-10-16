Szukaj
Hukos: „Media na każdym kroku obrzydzają posiadanie dzieci"

2025.10.16

Hukos podzielił się osobistą refleksją po tym, jak został po raz kolejny tatą. W mediach społecznościowych napisał, że media często przedstawiają posiadanie dzieci i tradycyjnych wartości rodzinnych w negatywnym świetle.

Hukos świętuje ojcostwo i wzywa do zmiany narracji

Hukos ogłosił przyjście na świat swojego syna – Jana Fryderyka (Jaś) – co nazwał jednym z najpiękniejszych momentów w życiu. Raper opublikował zdjęcie z nowym dzieckiem i córką, jednocześnie zwracając uwagę na problem, jaki widzi w przekazach medialnych:

„Rodzina to SIŁA, nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej” – napisał, odnosząc się do wypowiedzi, że media „na każdym kroku obrzydzają posiadanie dzieci i tradycyjne wartości rodzinne.”

Hukos zaznaczył, że choć bycie ojcem to ogromna radość, to często towarzyszy jej strach i stres – również przez to, jak dzieci i rodzina są przedstawiane w mediach. Uważa, że media często promują inne modele życia, marginalizując rodziny, dzieci i tradycyjny model rodziny.

Wsparcie fanów i znaczenie tematu

Po publikacji wpisu pojawiło się wiele komentarzy wsparcia. Fani piszą, że doceniają szczerość rapera oraz że tematy takie jak rodzina powinny być pokazywane w mediach z większą empatią i odpowiedzialnością.

