Halsey i Amy Lee z Evanescence z potężnym singlem „Hand That Feeds”

Utwór promuje film Ballerina, spin-off serii John Wick

Halsey i Amy Lee, wokalistka legendarnego zespołu Evanescence, połączyły siły w mocnym, emocjonalnym singlu „Hand That Feeds”. Kompozycja trafiła na oficjalną ścieżkę dźwiękową nadchodzącego filmu akcji Ballerina, którego premiera zaplanowana jest na 6 czerwca 2025 roku.

Gotycki klimat, potężny wokal i emocjonalna głębia

„Hand That Feeds” to dramatyczny utwór, który rozpoczyna się klimatycznym pianinem i intymnym wokalem Halsey. Następnie dołącza Amy Lee, by wspólnie zbudować potężny refren o buncie, izolacji i odzyskiwaniu siły. Tekst utworu opowiada o trudnych emocjach, zdradzie i walce o niezależność.

Współpraca, która narodziła się naturalnie

Amy Lee ujawniła w mediach społecznościowych, że współpraca z Halsey była naturalna i długo wyczekiwana. Obie artystki od lat ceniły swoją twórczość, a propozycja wspólnego utworu pojawiła się tuż przed koncertem Evanescence jako supportu Halsey na Hollywood Bowl w Los Angeles (14 maja).

Halsey: Trasa koncertowa i sukcesy solowe

Halsey kontynuuje promocję swojego nowego albumu The Great Impersonator, z którego pochodzi m.in. punk-rockowy singiel „Safeword”. Artystka wyruszy w trasę For My Last Trick Tour po Ameryce Północnej już 10 maja 2025 roku.

Amy Lee i Evanescence w świetnej formie

Zespół Evanescence, poza wspólnym projektem z Halsey, wystąpi w tym roku u boku My Chemical Romance i Metalliki, a także na festiwalu Louder Than Life 2025. Niedawno wydali także singiel „Afterlife”, który pojawił się w serialu Netflixa Devil May Cry.