Grande: „Śliwa wyzywał Peję od frajerów”

fot. facebook.com

Po kilkumiesięcznej przerwie Grande wrócił do aktywności na swoim kanale. Twórca opublikował trwający niemal godzinę film, w którym za cel obrał Śliwę. YouTuber już jesienią opublikował film, w którym rozliczał poznańskiego rapera, nazywając go „największym oszustem na polskiej scenie”. Śliwa zapowiadał wówczas, że jego odpowiedź rozwieje wszelkie wątpliwości. Niestety, na bardzo konkretne zarzuty odpowiedział filmem pełnym okrągłych, niewiele wnoszących zdań.

– Gdybym naprawdę tak wszystkich oszukiwał, to pewnie chodziłbym kanałami i nikt by ze mną nie rozmawiał, miałbym codziennie gównoburzę na Instagramie i na socialach. (…) Nigdy z premedytacją nie chciałem nikogo oszukiwać. Gdzieś mogłem się pogubić i coś przeoczyć. Jestem tylko człowiekiem. Nikt z was też nie jest święty – mówił.

Grande wytacza ciężkie działa

Teraz Grande ponownie wytacza ciężkie działa. Jego nowy film trwa niemal godzinę. – Śliwa dokonywał oszustw na ludziach, którzy go wspierali. Na osobach organizujących koncerty, na fotografach, producentach, na własnych wspólnikach i fanach. Wyzywał nawet Peję od frajerów. (…) Dowody, które mam, dotycz przekrętów dokonywanych na przestrzeni dekady. Oszukiwał wszystkich, włącznie z byłymi partnerkami – komentuje Grande, podpierając swoje wypowiedzi screenami z prywatnych rozmów Śliwy.

Jak tym razem zareaguje Śliwa?