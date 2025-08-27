Szukaj
2025.08.27

opublikował:

Filipek kończy współpracę z Takefunem

Kiepskie wieści dla fanów „Dwóch biegunów” – wspólnego dzieła Filipka i Takefuna. Po dwóch latach Filipek zdecydował się opuścić projekt. O jego decyzji poinformował Takefun, zdradzając jednocześnie, co dalej z Dwoma Biegunami.

Nie będę więcej nagrywał z Filipkiem, bo Filipek nie chce już robić takich rzeczy. Woli skupić się na muzyce. Pisałem z nim trochę ostatnio trochę dłużej. Filipek jest teraz w rozjazdach – koncerty, nagrania w Warszawie. Nie ma czasu na taki kontent – wyjaśnił Takefun.

Twórca nie zamierza rezygnować z Dwóch Biegunów, choć z wiadomych przyczyn zmieni się forma programu.

Mam umówionych kilku gości na Dwa Bieguny na ten miesiąc. Będą cztery nowe odcinki nagrane i zobaczymy, czy ludziom taki inny format się spodoba – zapowiedział Takefun.

