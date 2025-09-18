Szukaj
Zespół mógł milczeć, ale wybrał przemoc.

2025.09.18

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”

Ostatnie lata wywróciły koncertowy rynek do góry nogami. Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja – wszystko to przyczyniło się do zwiększenia kosztów, co z kolei przełożyło się na wzrost (często znaczny) cen biletów. Paradoksalnie wielkie gwiazdy, na występy których wejściówki kosztują najwięcej, na ogół nie mają problemów z wyprzedawaniem swoich koncertów, jednak spora część artystów grających w klubach boryka się z odpływem publiczności, która narzeka, że albo jest zbyt drogo, albo dzieje się zbyt wiele i mimo chęci nie jest w stanie iść na każdy koncert, na który by chciała.

5 października Łzy Adama Konkola wystąpią w Chorzowskim Centrum Kultury. Bilety w cenie 120 zł są już w sprzedaży. Jeden ze słuchaczy grupy zwrócił w mediach społecznościowych uwagę na to, że cena nie należy do najniższych. Fan nadział się na mocną ripostę ze strony grupy.

„Według tego pana jestem biedotą”

120 zł za bilety… na supporcie będzie jakaś gwiazda, czy o co chodzi? – zapytał fan. Zespół mógł puścić tę uwagę i nie reagować na nią, ale zamiast tego wybrał przemoc.

Biedę nie stać, więc nie spotkamy się z tobą – odpisał słuchaczowi zespół.

Po takiej ripoście fan nie wdawał się już w dyskusję. Zamiast tego napisał na swoim profilu: – Widziałem zapowiedź tzw. koncertu tzw. projektu Łzy – Adam Konkol. Moja reakcja na cenę była, jaka musiała być. Według tego pana jestem biedotą, której nie stać na ten koncert. Współczuję idiocie takiego myślenia – napisał rozżalony fan.

