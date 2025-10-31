Fame 28: Raper zawalczy w formule 2 vs 1

Podczas gali FAME MMA 28, która odbędzie się 22 listopada 2025 roku, zapowiedziano wyjątkowy pojedynek w formule 2 vs 1. W walce tej udział wezmą freestylowiec Koziołek oraz Sequento, którzy zmierzą się z jednym zawodnikiem – Patryk „Gleba” Tołkaczewski. Pojedynek odbędzie się w formule K‑1 z użyciem małych rękawic.

Co wiadomo o karcie walk gala FAME MMA 28

Na konferencji organizacyjnej przedstawiono kartę walk nadchodzącej gali. Obecnie zakontraktowany został tylko jeden raper – Koziołek. W walce 2 vs 1 do pojedynku staną dwóch zawodników przeciwko jednemu. Organizatorzy przyznają, że istnieje możliwość uzupełnienia karty walk w kolejnych dniach.

Pojedynek 2 vs 1 – nowość w polskim MMA celebrytów

Walczący w formule 2 vs 1 pojedynek to nietypowe zestawienie, rzadko spotykane w polskich galach celebrytów. Dwóch zawodników zmierzy się z jednym, co zwiększa emocje oraz nieprzewidywalność walki. Zawodnicy będą walczyć w systemie K‑1, w małych rękawicach – co dodatkowo podwyższa ryzyko i dynamikę.