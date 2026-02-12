Fagata chwali się, że „zajebi*cie robi pał* i nikt jej do tego nie zmusza”, w nowym numerze z Frostim

Frosti znalazł się w centrum ostrej krytyki po premierze nowego utworu „Toxic”, w którym gościnnie pojawiła się Fagata. Współpraca wywołała ogromne emocje wśród słuchaczy polskiego rapu, a sekcja komentarzy szybko zapełniła się negatywnymi opiniami. Fani nie kryją rozczarowania i zarzucają artyście artystyczny regres.

„Niżej upaść nie można”? Fani ostro o nowej współpracy

Po publikacji numeru „Toxic” w mediach społecznościowych pojawiła się fala krytyki. Internauci piszą o spadku poziomu, utracie autentyczności i rozczarowaniu kierunkiem, w którym podąża Frosti. Część fanów deklaruje nawet rezygnację z dalszego śledzenia twórczości rapera.

Najwięcej kontrowersji wzbudza udział Fagaty, która od lat budzi skrajne emocje w internecie. Dla wielu słuchaczy połączenie jej wizerunku z rapowym projektem to krok zbyt daleko. A jak jest naprawdę? Cy fani rzeczywiście mają rację? Obejrzyjcie poniższy teledysk i oceńcie sami…