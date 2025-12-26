Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u

Świąteczny klimat nie powstrzymał Fabolousa przed skierowaniem ostrych wersów w stronę 50 Centa. W nowym freestyle’u zatytułowanym „Squatters”, nagranym wspólnie z Jimem Jonesem, Dave’em Eastem i Maino, raper wyraźnie zaznaczył swoją pozycję w narastającym konflikcie, który ponownie rozpalił nowojorską scenę hip-hopową.

Freestyle „Squatters” – od zabawy do otwartego dissu

Początkowo „Squatters” miało charakter luźnego, świątecznego freestyle’u, jednak zwrotka Fabolousa szybko zmieniła ton nagrania. Raper wykorzystał liczne gry słowne i popkulturowe odniesienia, aby uderzyć w wizerunek 50 Centa, jego twórczość oraz biznesowe projekty. Szczególną uwagę zwróciły linijki nawiązujące do kultowych hitów 50 Centa, takich jak „Window Shopper” czy „Magic Stick”, które Fabolous zręcznie przekształcił w ironiczne aluzje.

Uderzenie w markę „Power” i osobiste wycieczki

Najbardziej komentowany fragment freestyle’u dotyczył serialu „Power”, jednego z największych sukcesów producenckich 50 Centa. Fabolous w bezpośredni sposób zakpił z tego projektu, a dodatkowo wplótł odniesienia do życia prywatnego Fifa, w tym do jego byłej partnerki. Ten osobisty ton sprawił, że wielu fanów uznało diss za jeden z ostrzejszych momentów freestyle’u, który zdecydowanie wykracza poza niewinną rapową rywalizację.

Skąd wziął się konflikt Fabolousa z 50 Centem?

Choć Fabolous i 50 Cent przez lata funkcjonowali obok siebie na nowojorskiej scenie rapowej, napięcia między nimi narastały stopniowo. 50 Cent znany jest z publicznych zaczepnych komentarzy w mediach społecznościowych oraz ironicznych wpisów pod adresem innych artystów. W ostatnich miesiącach Fif miał otwarcie drwić z propozycji współpracy i wyśmiewać rywali, co według wielu obserwatorów mogło sprowokować odpowiedź Fabolousa.

Czy 50 Cent odpowie?

Na ten moment 50 Cent nie odniósł się bezpośrednio do ataku Fabolousa. Znając jednak jego historię rapowych beefów, wielu fanów spodziewa się reakcji – czy to w mediach społecznościowych, czy muzycznie. Jeśli Fif zdecyduje się na ripostę, konflikt może przerodzić się w jeden z głośniejszych rapowych sporów ostatnich lat.