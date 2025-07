Fabijański: „Jestem po prostu zdolny – do rzeczy wiekopomnych i ułomnych”

fot. P. Tarasewicz

Kilka tygodniu po premierze singla „Ha tfu” Sebastian Fabijański dzieli się ze słuchaczami kolejną nowością. Tym razem rapujący aktor udostępnił teledysk do piosenki zatytułowanej chłam, w której deklaruje: „Jestem po prostu zdolny – do rzeczy wiekopomnych i ułomnych”.

„Se nagrywam, to se publikuje”

Czy „Chłam” to zapowiedź kolejnego wydawnictwa? Wydaje się, że nie, przynajmniej na razie. – Se nagrywam, to se publikuje. Bo mogę 😉 (…) A Ty se posłuchaj – proponuje słuchaczom na Instagramie Sebastian.

Dotychczasową dyskografię Sebastiana Fabijańskiego zamyka wydany w ubiegłym roku nakładem Antihype krążek „Diament”. Nowe piosenki są już jednak sygnowane wyłącznie przez samego Fabinańskiego. Zanim Sebastian związał się z labelem Sariusa, współpracował z De Nest Best VNM-a, a także z Asfaltem. To właśnie nakładem tego labelu twórca wydał debiutancki album „Primityw”, w pracy nad którym wspierał go O.S.T.R.