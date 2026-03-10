Elżbieta Zapendowska o Alicji Szemplińskiej „Ma kawał głosu, dobrze brzmiącego, jest charakterystyczna”

Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę podczas Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedeń. Wokalistka wygrała krajowe preselekcje dzięki głosom widzów, wykonując utwór „Pray”. Wybór artystki wywołał wiele emocji wśród fanów konkursu oraz ekspertów muzycznych.

Jedną z osób, które skomentowały decyzję widzów, jest Elżbieta Zapendowska – znana krytyczka muzyczna i była jurorka programów Idol i Must Be the Music.

„To chyba dobry wybór”

Zapendowska przyznała, że już wcześniej zwróciła uwagę na Szemplińską, choć nie śledziła dokładnie wszystkich propozycji konkursowych.

„Jakieś dwa tygodnie temu bardzo pobieżnie po fragmencie słuchałam tych utworów i wtedy Szemplińska chyba podobała mi się najbardziej. To chyba dobry wybór. Ja jej za bardzo nie znam.”

Krytyczka zwróciła jednak uwagę na możliwości wokalne artystki oraz jej charakterystyczny wizerunek.

„Pamiętam ją z tych preeliminacji sprzed lat i potem już jej nigdy nie słyszałam. Wiem, że jest dość interesująca wizualnie i ma kawał głosu, dobrze brzmiącego, jest charakterystyczna. Może coś wywojuje.”

Sceptycyzm wobec Eurowizji

Mimo umiarkowanie pozytywnej opinii o samej artystce, Zapendowska nie ukrywa, że sam konkurs Eurowizji nie budzi w niej wielkiego entuzjazmu.

„Nie rozumiem tego powszechnego zainteresowania, ale to nie ja mam rozumieć, tylko ludzie, którzy się tym interesują.”

Krytyka mieszania polityki z kulturą

Ekspertka zwróciła również uwagę na szerszy kontekst wydarzenia i rosnące napięcia wokół konkursu.

„Kiedy polityka włącza się do kultury jakiejkolwiek, łącznie z masową, to jest źle. Tylko tyle mogę powiedzieć. Nie powinno być tak, że polityka odmierza jakieś etapy. No ale co zrobić, takie mamy czasy.”

Wybór Alicji Szemplińskiej na reprezentantkę Polski wzbudził duże emocje w internecie. Obok gratulacji pojawiły się także krytyczne komentarze dotyczące przebiegu preselekcji i przejrzystości głosowania.