CGM

Elżbieta Zapendowska o Alicji Szemplińskiej „Ma kawał głosu, dobrze brzmiącego, jest charakterystyczna”

"Nie rozumiem tego powszechnego zainteresowania Eurowizją"

2026.03.10

opublikował:

Elżbieta Zapendowska o Alicji Szemplińskiej „Ma kawał głosu, dobrze brzmiącego, jest charakterystyczna”

Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę podczas Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedeń. Wokalistka wygrała krajowe preselekcje dzięki głosom widzów, wykonując utwór „Pray”. Wybór artystki wywołał wiele emocji wśród fanów konkursu oraz ekspertów muzycznych.

Jedną z osób, które skomentowały decyzję widzów, jest Elżbieta Zapendowska – znana krytyczka muzyczna i była jurorka programów Idol i Must Be the Music.

„To chyba dobry wybór”

Zapendowska przyznała, że już wcześniej zwróciła uwagę na Szemplińską, choć nie śledziła dokładnie wszystkich propozycji konkursowych.

„Jakieś dwa tygodnie temu bardzo pobieżnie po fragmencie słuchałam tych utworów i wtedy Szemplińska chyba podobała mi się najbardziej. To chyba dobry wybór. Ja jej za bardzo nie znam.”

Krytyczka zwróciła jednak uwagę na możliwości wokalne artystki oraz jej charakterystyczny wizerunek.

„Pamiętam ją z tych preeliminacji sprzed lat i potem już jej nigdy nie słyszałam. Wiem, że jest dość interesująca wizualnie i ma kawał głosu, dobrze brzmiącego, jest charakterystyczna. Może coś wywojuje.”

Sceptycyzm wobec Eurowizji

Mimo umiarkowanie pozytywnej opinii o samej artystce, Zapendowska nie ukrywa, że sam konkurs Eurowizji nie budzi w niej wielkiego entuzjazmu.

„Nie rozumiem tego powszechnego zainteresowania, ale to nie ja mam rozumieć, tylko ludzie, którzy się tym interesują.”

Krytyka mieszania polityki z kulturą

Ekspertka zwróciła również uwagę na szerszy kontekst wydarzenia i rosnące napięcia wokół konkursu.

„Kiedy polityka włącza się do kultury jakiejkolwiek, łącznie z masową, to jest źle. Tylko tyle mogę powiedzieć. Nie powinno być tak, że polityka odmierza jakieś etapy. No ale co zrobić, takie mamy czasy.”

Wybór Alicji Szemplińskiej na reprezentantkę Polski wzbudził duże emocje w internecie. Obok gratulacji pojawiły się także krytyczne komentarze dotyczące przebiegu preselekcji i przejrzystości głosowania.

Tagi


Popularne newsy

Saful o tym jak partnerka z „Tańca z gwiazdami” wyciągnęła go z depresji. „Pierwszy raz od czterech lat napisałem tekst. To był tekst dla Izy i o Izie”
NEWS

Saful o tym jak partnerka z „Tańca z gwiazdami” wyciągnęła go z depresji. „Pierwszy raz od czterech lat napisałem tekst. To był tekst dla Izy i o Izie”

Poznaliśmy przyczynę śmierci Koniego. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel miał 43 lata
NEWS

Poznaliśmy przyczynę śmierci Koniego. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel miał 43 lata

Doda i reżyser jej koncertów kłócą się na TikToku: „Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to”
NEWS

Doda i reżyser jej koncertów kłócą się na TikToku: „Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to”

Bedoes wita w rodzinie 2115 jedną z Modelek. Okazuje się, że Ula jest dziewczyną Kuqe
NEWS

Bedoes wita w rodzinie 2115 jedną z Modelek. Okazuje się, że Ula jest dziewczyną Kuqe

Wu Tang Clan po koncercie w Łodzi bawił się w knajpie na Piotrkowskiej
NEWS

Wu Tang Clan po koncercie w Łodzi bawił się w knajpie na Piotrkowskiej

„Jestem w totalnym szoku, chcę ci dotrzymać kroku”. Saul zatańczył do swojego nowego numeru w Tańcu z gwiazdami
NEWS

„Jestem w totalnym szoku, chcę ci dotrzymać kroku”. Saul zatańczył do swojego nowego numeru w Tańcu z gwiazdami

United Airlines będzie banowało pasażerów nieużywających słuchawek
NEWS

United Airlines będzie banowało pasażerów nieużywających słuchawek

Polecane

CGM
Kanye West wraca na scenę w Los Angeles po pięciu latach

Kanye West wraca na scenę w Los Angeles po pięciu latach

U boku Ye wystąpi Bianca Censori?

50 minut temu

CGM
Solpadeina w kawałku Taco Hemingwaya. Postępowanie trwa – karą może być nakaz zaprzestania „reklamy” i sankcje karne

Solpadeina w kawałku Taco Hemingwaya. Postępowanie trwa – karą m ...

Główny Inspektorat Farmaceutyczny reaguje w sprawie Taco Hemingwaya

1 godzinę temu

CGM
Dr. Dre sprzedał rezydencję w Malibu za 16,5 miliona dolarów

Dr. Dre sprzedał rezydencję w Malibu za 16,5 miliona dolarów

Dom wystawiono na sprzedaż w 2022 roku za 20 mln dolarów

3 godziny temu

CGM
Kobieta, która ostrzelała dom Rihanny miała historię problemów psychicznych

Kobieta, która ostrzelała dom Rihanny miała historię problemów psychic ...

Nagrania video zamieszczone w sieci świadczą o tym, że kobieta miała obsesję na punkcie gwiazdy

4 godziny temu

CGM
Nie żyje Tommy DeCarlo. Był wokalist legendarnego zespołu Boston

Nie żyje Tommy DeCarlo. Był wokalist legendarnego zespołu Boston

DeCarlo dołączył do zespołu po śmierci oryginalnego frontmana Brad Delp w 2007 roku

4 godziny temu

CGM
Lady Gaga zdradza szczegóły ślubu podczas livestreamu Bruno Marsa

Lady Gaga zdradza szczegóły ślubu podczas livestreamu Bruno Marsa

Gwiazda ujawniła pierwsze informacje o swoim nadchodzącym ślubie

4 godziny temu