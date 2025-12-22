Edyta Górniak o dokumencie o Dodzie: „Nie wiem, czy obejrzenie tego filmu jest mi potrzebne”

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Po niemal dwóch dekadach konfliktu między Edytą Górniak a Dodą, rok temu doszło do zaskakującego pojednania. Dziś artystki utrzymują dobre relacje, choć Edyta Górniak nie planuje oglądać dokumentu poświęconego młodszej koleżance.

Historia konfliktu Edyty Górniak i Dody

Spór między dwiema ikonami polskiej muzyki rozpoczął się w 2005 roku, kiedy Edyta Górniak skrytykowała Dodę w programie Kuby Wojewódzkiego, mówiąc:

„A zauważyłeś, jaka jest tendencja w tej chwili? Że niszczy się osobowości, a do nieosobowości dorabia się ideologię? Patrz: Doda-Krowa.”

Doda odpowiedziała w wywiadzie:

„Dziwię się, że starsza pani piosenkarka nie zna innych sposobów na promocję niż tanie dowcipy i robienie komuś przykrości. Szczegółowo do jej słów ustosunkuję się, gdy spotkamy się osobiście.”

Konflikt przez lata przyciągał uwagę mediów i fanów obu artystek.

Pojednanie w „Tańcu z Gwiazdami”

Do niespodziewanego zakopania topora wojennego doszło pod koniec ubiegłego roku za kulisami finału 15. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Edyta i Doda zamieniły kilka słów i uścisnęły się, co wywołało duże poruszenie w mediach.

Górniak wspominała:

„Doda pogratulowała mi występu, wymieniłyśmy kilka krótkich słów, bo było mało czasu. Była to bardzo intymna chwila i jest to bardzo niezwykłe. Wygląda na to, że czas nam sprzyja, uczy nas łagodności i wybaczenia.”

Doda dodała:

„Przecież my się nie pogodziłyśmy, żeby mieć jakieś perspektywy zawodowe. Ja poczułam ogromną ulgę, cieszę się, że mam z Edyty koleżankę, a nie wroga. Wydaje mi się, że ludzie wyrastają z pewnych rzeczy.”

Edyta Górniak o przebaczeniu i braku żalu

Edyta Górniak podkreśla, że w życiu ważne jest przebaczenie i niechęć do noszenia w sobie żalu.

„Nie mam do nikogo w tej chwili żalu. Naprawdę wybaczyłam chyba wszystkim, którzy kiedykolwiek mnie zranili, czy czynem, czy słowem, czy zdradą finansową, czy emocjonalną, jakąkolwiek. Nie chcę z tym żyć. Nie chcę tych ciężarów, więc zostawiam to na rękach i na sumieniu tych, którzy zadali ten cios. Nic z tego wielkiego nie ma, poza tym, że po prostu wtedy podeszła pogratulować.”

Czy Edyta Górniak obejrzy dokument o Dodzie?

Wkrótce ukaże się film dokumentalny o karierze Dody. Edyta Górniak przyznała jednak, że nie planuje go oglądać: