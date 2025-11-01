Dwuletni wnuk Ozzy’ego Osbourne’a odgryzł głowę nietoperzowi

fot. mat. pras.
Kelly Osbourne w niezwykły sposób uczciła pamięć swojego ojca, legendarnego wokalisty Ozzy’ego Osbourne’a. Na Instagramie i TikToku opublikowała nagranie, na którym jej dwuletni syn Sidney odgryza głowę pluszowemu nietoperzowi – symboliczny gest nawiązujący do słynnego incydentu z 1982 roku, gdy Ozzy odgryzł głowę prawdziwemu nietoperzowi na scenie.
„Learned from the greatest, Papa!” – Halloweenowy hołd dla Księcia Ciemności
W podpisie do wideo Kelly napisała:
„Learned from the greatest, Papa!”
Film, zmontowany do dźwięków kultowego utworu „Crazy Train” z 1980 roku, pokazuje, jak mały Sidney trzyma pluszowego nietoperza i z uśmiechem odgryza jego głowę.
To pierwsze Halloween po śmierci Ozzy’ego, który zmarł w lipcu 2025 roku w wieku 76 lat – zaledwie 17 dni po swoim ostatnim koncercie z Black Sabbath w Villa Park w Birmingham.
Ozzy Osbourne i legendarny incydent z nietoperzem
Ozzy Osbourne po raz pierwszy związał się z wizerunkiem nietoperza w 1982 roku, podczas koncertu w Des Moines, gdy przypadkowo odgryzł głowę prawdziwemu zwierzęciu, sądząc, że to gumowa zabawka. Wydarzenie przeszło do historii rocka i na zawsze stało się częścią jego scenicznego wizerunku.
W 2022 roku Ozzy zaskoczył fanów, ujawniając, że planuje zamontować budki dla nietoperzy w swoim domu w Buckinghamshire, by chronić ten gatunek – dowód, że nawet symbolicznie pozostał związany z tym motywem do końca życia.
Kelly Osbourne i Sid Wilson – miłość, rodzina i wspomnienie o ojcu
Kelly Osbourne zaręczyła się ze swoim partnerem, Sidem Wilsonem ze Slipknota, za kulisami ostatniego koncertu Black Sabbath, podczas którego Ozzy żartował:
„Fuck off! You’re not marrying my daughter!”
Po śmierci ojca Kelly napisała wzruszający wpis, dziękując fanom za wsparcie:
„Nie będę w porządku jeszcze przez jakiś czas, ale trzymam się miłości, światła i dziedzictwa, które po sobie zostawił.”
Dziedzictwo Ozzy’ego Osbourne’a
Kelly przyjęła w imieniu ojca Lifetime Achievement Award podczas Birmingham Awards, mówiąc:
„Wiem, że mój tata patrzył z nieba z dumą, bo bycie Brummym znaczyło dla niego więcej niż cokolwiek innego.”
Pamięć o muzyku podtrzymują także dwa dokumenty – „Ozzy: No Escape From Now” (Paramount+) oraz „Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home” (BBC). W ostatnim z nich Ozzy wspominał swój pożegnalny koncert:
„To była tortura, bo chciałem zeskoczyć z tego krzesła. Ale jednocześnie – to był cudowny sposób, by zakończyć ten rozdział.”