Dwuletni wnuk Ozzy’ego Osbourne’a odgryzł głowę nietoperzowi

Kelly Osbourne oddaje hołd zmarłemu ojcu

2025.11.01

Dwuletni wnuk Ozzy’ego Osbourne’a odgryzł głowę nietoperzowi

fot. mat. pras.

Kelly Osbourne w niezwykły sposób uczciła pamięć swojego ojca, legendarnego wokalisty Ozzy’ego Osbourne’a. Na Instagramie i TikToku opublikowała nagranie, na którym jej dwuletni syn Sidney odgryza głowę pluszowemu nietoperzowi – symboliczny gest nawiązujący do słynnego incydentu z 1982 roku, gdy Ozzy odgryzł głowę prawdziwemu nietoperzowi na scenie.

„Learned from the greatest, Papa!” – Halloweenowy hołd dla Księcia Ciemności

W podpisie do wideo Kelly napisała:

„Learned from the greatest, Papa!”

Film, zmontowany do dźwięków kultowego utworu „Crazy Train” z 1980 roku, pokazuje, jak mały Sidney trzyma pluszowego nietoperza i z uśmiechem odgryza jego głowę.

To pierwsze Halloween po śmierci Ozzy’ego, który zmarł w lipcu 2025 roku w wieku 76 lat – zaledwie 17 dni po swoim ostatnim koncercie z Black Sabbath w Villa Park w Birmingham.

Ozzy Osbourne i legendarny incydent z nietoperzem

Ozzy Osbourne po raz pierwszy związał się z wizerunkiem nietoperza w 1982 roku, podczas koncertu w Des Moines, gdy przypadkowo odgryzł głowę prawdziwemu zwierzęciu, sądząc, że to gumowa zabawka. Wydarzenie przeszło do historii rocka i na zawsze stało się częścią jego scenicznego wizerunku.

W 2022 roku Ozzy zaskoczył fanów, ujawniając, że planuje zamontować budki dla nietoperzy w swoim domu w Buckinghamshire, by chronić ten gatunek – dowód, że nawet symbolicznie pozostał związany z tym motywem do końca życia.

Learned from the greatest, Papa!

♬ som original – MusicTok

Kelly Osbourne i Sid Wilson – miłość, rodzina i wspomnienie o ojcu

Kelly Osbourne zaręczyła się ze swoim partnerem, Sidem Wilsonem ze Slipknota, za kulisami ostatniego koncertu Black Sabbath, podczas którego Ozzy żartował:

„Fuck off! You’re not marrying my daughter!”

Po śmierci ojca Kelly napisała wzruszający wpis, dziękując fanom za wsparcie:

„Nie będę w porządku jeszcze przez jakiś czas, ale trzymam się miłości, światła i dziedzictwa, które po sobie zostawił.”

Dziedzictwo Ozzy’ego Osbourne’a

Kelly przyjęła w imieniu ojca Lifetime Achievement Award podczas Birmingham Awards, mówiąc:

„Wiem, że mój tata patrzył z nieba z dumą, bo bycie Brummym znaczyło dla niego więcej niż cokolwiek innego.”

Pamięć o muzyku podtrzymują także dwa dokumenty – „Ozzy: No Escape From Now” (Paramount+) oraz „Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home” (BBC). W ostatnim z nich Ozzy wspominał swój pożegnalny koncert:

„To była tortura, bo chciałem zeskoczyć z tego krzesła. Ale jednocześnie – to był cudowny sposób, by zakończyć ten rozdział.”

