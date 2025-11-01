Dwuletni wnuk Ozzy’ego Osbourne’a odgryzł głowę nietoperzowi

fot. mat. pras.

Kelly Osbourne w niezwykły sposób uczciła pamięć swojego ojca, legendarnego wokalisty Ozzy’ego Osbourne’a. Na Instagramie i TikToku opublikowała nagranie, na którym jej dwuletni syn Sidney odgryza głowę pluszowemu nietoperzowi – symboliczny gest nawiązujący do słynnego incydentu z 1982 roku, gdy Ozzy odgryzł głowę prawdziwemu nietoperzowi na scenie.

„Learned from the greatest, Papa!” – Halloweenowy hołd dla Księcia Ciemności

W podpisie do wideo Kelly napisała:

Film, zmontowany do dźwięków kultowego utworu „Crazy Train” z 1980 roku, pokazuje, jak mały Sidney trzyma pluszowego nietoperza i z uśmiechem odgryza jego głowę.

To pierwsze Halloween po śmierci Ozzy’ego, który zmarł w lipcu 2025 roku w wieku 76 lat – zaledwie 17 dni po swoim ostatnim koncercie z Black Sabbath w Villa Park w Birmingham.

Ozzy Osbourne i legendarny incydent z nietoperzem

Ozzy Osbourne po raz pierwszy związał się z wizerunkiem nietoperza w 1982 roku, podczas koncertu w Des Moines, gdy przypadkowo odgryzł głowę prawdziwemu zwierzęciu, sądząc, że to gumowa zabawka. Wydarzenie przeszło do historii rocka i na zawsze stało się częścią jego scenicznego wizerunku.

W 2022 roku Ozzy zaskoczył fanów, ujawniając, że planuje zamontować budki dla nietoperzy w swoim domu w Buckinghamshire, by chronić ten gatunek – dowód, że nawet symbolicznie pozostał związany z tym motywem do końca życia.

