Dokument o Kansas City Chiefs ujawni nowe szczegóły związku Taylor Swift i Travisa Kelce’a

„The Kingdom” prezentuje zakulisową walkę zespołu o trzeci z rzędu tytuł Super Bowl

2025.08.26

opublikował:

Dokument o Kansas City Chiefs ujawni nowe szczegóły związku Taylor Swift i Travisa Kelce’a

Nowa seria dokumentalna „The Kingdom” odsłania kulisy nie tylko sportowych sukcesów Chiefs, ale także prywatne wątki związane z Taylor Swift i Travisem Kelce.

„The Kingdom” – sześcioczęściowa seria o Chiefs

Na antenie ESPN zadebiutował nowy, sześcioczęściowy dokument o drużynie Kansas City Chiefs. „The Kingdom” prezentuje zakulisową walkę zespołu o trzeci z rzędu tytuł Super Bowl, ale również rosnącą popularność drużyny po 2023 roku, kiedy Taylor Swift zaczęła pojawiać się na meczach, wspierając swojego partnera Travisa Kelce’a.

Unikatowe spojrzenie na związek Swift i Kelce’a

Podczas premiery serialu (24 sierpnia), właściciel Chiefs Clark Hunt zdradził, że produkcja zawiera „unikalne” elementy dotyczące relacji pary, których wcześniej nie ujawniano publicznie. Jak podkreślił, dokument pokazuje pierwsze wrażenia Taylor Swift z jej pierwszego meczu Chiefs, przedstawione z jej własnej perspektywy – co fani mogą uznać za szczególnie wyjątkowe.

„Było tam kilka rzeczy, o których nawet my dowiedzieliśmy się po raz pierwszy” – powiedział Hunt.

Taylor Swift i nowa era „The Life Of A Showgirl”

Premiera dokumentu zbiegła się w czasie z ogłoszeniem nowego albumu Taylor Swift „The Life Of A Showgirl”, który artystka zaprezentowała w swoim pierwszym występie w podcaście New Heights, prowadzonym przez Travisa Kelce’a i jego brata Jasona.

Płyta, inspirowana kulisami światowej trasy Eras Tour, ukaże się w kilku limitowanych wersjach deluxe na CD, z dodatkowymi grafikami, fotokartami i bookletami.

Związek Swift i Kelce’a na oczach fanów

Choć Taylor i Travis do niedawna unikali publicznego komentowania swojego związku, ich wspólne wystąpienie w podcaście oraz szczegóły zawarte w „The Kingdom” sprawiają, że fani mają teraz niepowtarzalną okazję poznać ich historię z zupełnie nowej strony.

