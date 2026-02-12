Doda z nowym, bardzo osobistym singlem: „Kilka dróg na szczyt, by tylko poczuć coś, lecz nie mam z kim”

Po blisko trzech latach muzycznej ciszy Doda powraca z nowym singlem, który już teraz określany jest jako najbardziej osobisty i intymny utwór w jej karierze. Artystka symbolicznie otwiera nowy rozdział swojej twórczości, prezentując piosenkę inspirowaną fragmentami jej „Pamiętnika”.

Refren z poruszającymi słowami: „Kilka dróg na szczyt, by tylko poczuć coś, lecz nie mam z kim” zapowiada emocjonalną i dojrzałą odsłonę wokalistki.

Nowa, bardziej intymna Doda

Nowy singiel Dody to wyraźne odejście od dotychczasowego, scenicznego wizerunku pełnego brawury i spektakularnych show. Tym razem artystka stawia na szczerość, refleksję i osobiste doświadczenia.

Tekst utworu inspirowany jest jej prywatnymi zapiskami, co nadaje kompozycji autentyczności i głębi. To muzyczna opowieść o samotności, sukcesie i cenie, jaką czasem płaci się za życie na szczycie.

Hotel Torino ponownie z Dodą

Za produkcję singla odpowiada duet Hotel Torino – twórcy brzmienia albumu „Aquaria”. Ich ponowna współpraca z Dodą zaowocowała nowoczesnym, dopracowanym brzmieniem, które łączy emocjonalność z radiowym potencjałem.

Nowy materiał to połączenie:

dojrzałej liryki,

subtelnej, ale wyrazistej produkcji,

osobistego przekazu,

klimatycznej warstwy instrumentalnej.

Teledysk z udziałem zwycięzcy „Top Model”

Premierze singla towarzyszy teledysk w reżyserii Maca Adamczaka. Klip stanowi wizualne dopełnienie emocjonalnej historii opowiedzianej w utworze.

Obok Dody w teledysku pojawia się Michał Kot – zwycięzca programu „Top Model”. W produkcji wystąpiły także dwa psy artystki: Wolfie i Foxy, które dodają klipowi osobistego charakteru.