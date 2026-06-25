Doda wyznała, że była zakochana w gangsterze. „On był jednym z najbardziej nietoksycznych, spokojnych i uczciwych paradoksalnie mężczyzn, których spotkałam na swojej drodze”

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Doda po raz kolejny udowodniła, że nie boi się mówić o najbardziej prywatnych aspektach swojego życia. W rozmowie w podcaście „Biznes Misja” artystka poruszyła nie tylko temat pieniędzy, relacji i show-biznesu, ale także wróciła wspomnieniami do czasów, gdy obracała się w towarzystwie osób związanych ze światem przestępczym.

Największe emocje wzbudziło jednak jej wyznanie dotyczące dawnej miłości. Wokalistka przyznała, że była zakochana w gangsterze i do dziś wspomina tę relację w wyjątkowo pozytywny sposób.

Doda o znajomościach ze światem gangsterów

Podczas rozmowy artystka opowiedziała, że na przełomie lat 90. i 2000. środowiska muzyczne, sportowe i gangsterskie często się przenikały.

– „Rzeczywiście w latach 90. i 2000. ludzi ze świata gangsterskiego bardzo ciągnęło do świata muzyki i show-biznesu, ale też do świata sportu. Ja przez takiego człowieka bliskiego ze świata sportu poznałam wielu gangsterów, bo to byli jego przyjaciele” – wyznała.

Doda podkreśliła, że dzięki tym kontaktom miała okazję poznać wiele osób funkcjonujących w zupełnie innym świecie niż ten, z którym kojarzona jest dziś.

„Byłam raz zakochana w gangsterze”

Największym zaskoczeniem okazało się jednak wyznanie dotyczące jej życia uczuciowego. Piosenkarka zdradziła, że jedna z tych znajomości przerodziła się w głębsze uczucie.

– „Byłam raz zakochana w gangsterze. Napisałam nawet dla niego piosenkę. Opiszę to kiedyś w książce” – powiedziała.

Jak przyznała, historia tej relacji była na tyle ważna, że chciała opowiedzieć o niej szerzej w swoim filmie dokumentalnym.

– „Chciałam to opowiedzieć w swoim filmie, ale niestety nie wyrazili zgody na przeprowadzenie wywiadu z osobami z taką przeszłością” – dodała.

Doda nie kryje szacunku do byłego partnera

Choć mogłoby się wydawać, że relacja z osobą ze świata przestępczego była trudnym doświadczeniem, Doda wspomina byłego partnera w bardzo ciepłych słowach.

Artystka podkreśliła, że był jednym z najbardziej wartościowych mężczyzn, jakich spotkała w swoim życiu.

– „On był jednym z najbardziej nietoksycznych, spokojnych i uczciwych paradoksalnie mężczyzn, których spotkałam na swojej drodze” – wyznała.

To jednak nie wszystko. Wokalistka zaznaczyła, że szczególnie ceniła w nim lojalność i honor.

– „Nigdy mnie nie sprzedał, był zawsze lojalny, z charakterem i honorowy” – stwierdziła.

Historia, która może trafić do książki

Doda zapowiedziała, że szczegóły tej niezwykłej relacji być może ujawni w przyszłości. Jak sama przyznała, temat jest na tyle interesujący i osobisty, że mógłby znaleźć się w planowanej książce autobiograficznej.

Fani od razu zaczęli spekulować, kim był tajemniczy mężczyzna, który przed laty skradł serce jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Na razie artystka nie zdradziła żadnych szczegółów pozwalających zidentyfikować byłego partnera.