Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025

Doda ponownie znalazła się w centrum medialnej uwagi, tym razem z powodu nominacji do nagrody Biologiczna Bzdura Roku 2025. Wszystko przez kontrowersyjne słowa o chorobach tarczycy, które wzbudziły falę krytyki zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród dietetyków.

Dlaczego Doda została nominowana do Biologicznej Bzdury Roku?

W 2025 roku Doda stwierdziła, że „50 proc. kobiet się z tym boryka”, odnosząc się do problemów z tarczycą. Takie słowa nie znalazły potwierdzenia w rzetelnych danych naukowych, co spowodowało, że artystka została wyróżniona w corocznym plebiscycie nagradzającym fałszywe informacje biologiczne.

Jak podkreślił organizator nagrody, popularyzator nauki Łukasz Sakowski:

„Celebrytka i piosenkarka Dorota Rabczewska (…) otrzymała nominację do Biologicznej Bzdury Roku 2025 za wypowiedź na temat chorób tarczycy u kobiet. Stwierdziła, że 50 proc. kobiet się z tym boryka, co jest nieprawdą. Istnieją różne statystyki i źródła danych, ale wszystkie oscylują zwykle między kilkoma a kilkunastoma procentami kobiet. Dodajmy, że Doda wykorzystała tę fałszywą informację (…) by promować swoje suplementy diety.”

Kontrowersje wokół suplementów Dody

Problemy Dody nie kończą się na samej wypowiedzi o tarczycy. Artystka wcześniej twierdziła, że wyleczyła chorobę Hashimoto dzięki własnym suplementom. Wokalistka zachęcała kobiety do stosowania „słodkich żelków” z jodem, selenem i witaminą D, co spotkało się z reakcją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz wzbudziło debatę w mediach.

Dietetyk Michał Wrzosek wprost zaznaczył:

„Suplementy nie leczą, a promowanie suplementu jako 'słodkiego deserku’ w mojej ocenie jest co najmniej niesmaczne i nieodpowiedzialne. Szczególnie że ten 'deserek’ na pierwszym miejscu w składzie ma (…) słodziki, które — spożywane w nadmiarze — mogą powodować wzdęcia, bóle brzucha i mieć działanie przeczyszczające. (…) To lekarz powinien decydować o leczeniu i sposobie leczenia, a nie celebryci.”

Inni nominowani do Biologicznej Bzdury Roku 2025

W tegorocznej edycji plebiscytu oprócz Dody nominowano również: