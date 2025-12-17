„Doda nie zamierza współpracować zespołowo z nikim” – do sieci trafił trailer dokumentu o Dodzie

Dokument o Dodzie na Prime Video – zwiastun już w sieci

Prime Video zaprezentowało teaser trzyodcinkowego serialu dokumentalnego o Dorocie „Dodzie” Rabczewskiej. Produkcja odsłoni kulisy kariery jednej z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd polskiej popkultury, pokazując jej historię z perspektywy bliskich oraz osób z branży.

Doda bez cenzury – jaka jest naprawdę?

Zwiastun zapowiada szczery i intymny portret artystki. Dokument ma przedstawić jej drogę – od utalentowanej nastolatki po ikonę popkultury, którą media przez lata określały skandalistką.

Produkcja pokaże nie tylko sukcesy i triumfy, ale też:

presję oczekiwań publiczności

samotność i emocjonalne koszty sławy

medialne konflikty i nagonki

mechanizmy rządzące show-biznesem

W materiale pojawiają się wypowiedzi osób, które były świadkami kariery Dody oraz wydarzeń, które kształtowały jej wizerunek.

Trzyodcinkowy serial dokumentalny – co zobaczymy?

Dokument zawiera:

prywatne archiwa artystki

niepublikowane wcześniej nagrania

komentarze ludzi mediów, rodziny i współpracowników

analizę fenomenu Dody i jej miejsca w polskiej kulturze

W produkcji można usłyszeć m.in.:

Ninę Terentiew

Edwarda Miszczaka

Karolinę Korwin-Piotrowską

Maję Sablewską

Tomasza Luberta

Marię Sadowską

Michała Wiśniewskiego

Janusza Józefowicza

Serial zgłębia mechanizmy funkcjonowania w show-biznesie, pokazując, jak prowokacja, kontrowersja i gra z mediami stają się strategią przetrwania.

Produkcja i twórcy

Dokument powstaje dla Prime Video, a producentem jest Papaya Films. Reżyserką została Eliza Kubarska, znana z nagradzanych filmów dokumentalnych takich jak „Ściana Cieni” czy „K2. Dotknąć nieba”.

To kolejny projekt zrealizowany w ramach współpracy Prime Video i Papaya Films, po dokumentach o polskich piłkarzach – Wojciechu Szczęsnym, Kubie Błaszczykowskim i Robercie Lewandowskim.