„Doda nie zamierza współpracować zespołowo z nikim” – do sieci trafił trailer dokumentu o Dodzie

Dokument o Dodzie na Prime Video – zwiastun już w sieci
Prime Video zaprezentowało teaser trzyodcinkowego serialu dokumentalnego o Dorocie „Dodzie” Rabczewskiej. Produkcja odsłoni kulisy kariery jednej z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd polskiej popkultury, pokazując jej historię z perspektywy bliskich oraz osób z branży.
Doda bez cenzury – jaka jest naprawdę?
Zwiastun zapowiada szczery i intymny portret artystki. Dokument ma przedstawić jej drogę – od utalentowanej nastolatki po ikonę popkultury, którą media przez lata określały skandalistką.
Produkcja pokaże nie tylko sukcesy i triumfy, ale też:
presję oczekiwań publiczności
samotność i emocjonalne koszty sławy
medialne konflikty i nagonki
mechanizmy rządzące show-biznesem
W materiale pojawiają się wypowiedzi osób, które były świadkami kariery Dody oraz wydarzeń, które kształtowały jej wizerunek.
Trzyodcinkowy serial dokumentalny – co zobaczymy?
Dokument zawiera:
prywatne archiwa artystki
niepublikowane wcześniej nagrania
komentarze ludzi mediów, rodziny i współpracowników
analizę fenomenu Dody i jej miejsca w polskiej kulturze
W produkcji można usłyszeć m.in.:
Ninę Terentiew
Edwarda Miszczaka
Karolinę Korwin-Piotrowską
Maję Sablewską
Tomasza Luberta
Marię Sadowską
Michała Wiśniewskiego
Janusza Józefowicza
Serial zgłębia mechanizmy funkcjonowania w show-biznesie, pokazując, jak prowokacja, kontrowersja i gra z mediami stają się strategią przetrwania.
Produkcja i twórcy
Dokument powstaje dla Prime Video, a producentem jest Papaya Films. Reżyserką została Eliza Kubarska, znana z nagradzanych filmów dokumentalnych takich jak „Ściana Cieni” czy „K2. Dotknąć nieba”.
To kolejny projekt zrealizowany w ramach współpracy Prime Video i Papaya Films, po dokumentach o polskich piłkarzach – Wojciechu Szczęsnym, Kubie Błaszczykowskim i Robercie Lewandowskim.