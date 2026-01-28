Do sieci wyciekło ponad 25 niepublikowanych utworów Juice WRLD

fot. mat. pras.

Do internetu trafiło co najmniej 25 niepublikowanych piosenek Juice WRLD, wywołując ogromne poruszenie wśród fanów zmarłego rapera. Według informacji podanych przez XXL, masowy wyciek miał miejsce w miniony weekend i obejmuje materiał, który nigdy wcześniej nie został oficjalnie wydany

Nieznane utwory Juice WRLD pojawiły się online

Wśród utworów, które wyciekły do sieci, znajdują się m.in. „Lost My Mind”, „Time”, „Bel-Air”, „Chasing the Dragon”, „Compromise” oraz „Pokémon”. Skala wycieku jest na tyle duża, że część fanów porównuje ją do pełnowymiarowego albumu.

Na subreddicie poświęconym Juice WRLD użytkownicy nie kryją zaskoczenia. Wielu z nich podkreśla, że liczba nieopublikowanych wcześniej nagrań gwałtownie się zmniejsza, co rodzi pytania o przyszłość archiwalnych wydań artysty.

Wyciek w cieniu prac nad albumem „The Party Never Ends”

Nielegalne udostępnienie utworów następuje w momencie, gdy spadkobiercy Juice WRLD pracują nad długo wyczekiwaną wersją deluxe pośmiertnego albumu „The Party Never Ends”, który pierwotnie ukazał się w 2024 roku.

Masowe wycieki mogą wpłynąć na ostateczny kształt planowanych wydawnictw i strategię publikacji materiałów pozostawionych przez rapera.

Problemy z wyciekami muzyki Juice WRLD trwają od lat

To nie pierwszy raz, gdy nieopublikowana muzyka Juice WRLD trafia do sieci. Już w 2021 roku Carmella Wallace, matka artysty, apelowała do fanów o zaprzestanie rozpowszechniania nielegalnych nagrań, określając takie działania jako brak szacunku wobec twórcy.

Podkreślała wówczas, że wyciekające utwory często nie są ukończone ani odpowiednio dopracowane i nie oddają wizji artystycznej Juice WRLD.

Setki nieautoryzowanych nagrań w internecie

W 2024 roku menedżer rapera, Peter Jideonwo, ujawnił, że do internetu trafiło już ponad 800 nieautoryzowanych utworów Juice WRLD. Zwrócił uwagę na problem związany z dostępem do materiałów studyjnych oraz naruszeniem zaufania przez osoby z otoczenia artysty.

Skala zjawiska pokazuje, jak poważnym problemem dla estate Juice WRLD pozostają wycieki muzyki, mimo podejmowanych prób ich ograniczenia.