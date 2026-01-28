CGM

Do sieci wyciekło ponad 25 niepublikowanych utworów Juice WRLD

Nieznane utwory rapera pojawiły się online

2026.01.28

opublikował:

Do sieci wyciekło ponad 25 niepublikowanych utworów Juice WRLD

fot. mat. pras.

Do internetu trafiło co najmniej 25 niepublikowanych piosenek Juice WRLD, wywołując ogromne poruszenie wśród fanów zmarłego rapera. Według informacji podanych przez XXL, masowy wyciek miał miejsce w miniony weekend i obejmuje materiał, który nigdy wcześniej nie został oficjalnie wydany

Nieznane utwory Juice WRLD pojawiły się online

Wśród utworów, które wyciekły do sieci, znajdują się m.in. „Lost My Mind”, „Time”, „Bel-Air”, „Chasing the Dragon”, „Compromise” oraz „Pokémon”. Skala wycieku jest na tyle duża, że część fanów porównuje ją do pełnowymiarowego albumu.

Na subreddicie poświęconym Juice WRLD użytkownicy nie kryją zaskoczenia. Wielu z nich podkreśla, że liczba nieopublikowanych wcześniej nagrań gwałtownie się zmniejsza, co rodzi pytania o przyszłość archiwalnych wydań artysty.

Wyciek w cieniu prac nad albumem „The Party Never Ends”

Nielegalne udostępnienie utworów następuje w momencie, gdy spadkobiercy Juice WRLD pracują nad długo wyczekiwaną wersją deluxe pośmiertnego albumu „The Party Never Ends”, który pierwotnie ukazał się w 2024 roku.

Masowe wycieki mogą wpłynąć na ostateczny kształt planowanych wydawnictw i strategię publikacji materiałów pozostawionych przez rapera.

Problemy z wyciekami muzyki Juice WRLD trwają od lat

To nie pierwszy raz, gdy nieopublikowana muzyka Juice WRLD trafia do sieci. Już w 2021 roku Carmella Wallace, matka artysty, apelowała do fanów o zaprzestanie rozpowszechniania nielegalnych nagrań, określając takie działania jako brak szacunku wobec twórcy.

Podkreślała wówczas, że wyciekające utwory często nie są ukończone ani odpowiednio dopracowane i nie oddają wizji artystycznej Juice WRLD.

Setki nieautoryzowanych nagrań w internecie

W 2024 roku menedżer rapera, Peter Jideonwo, ujawnił, że do internetu trafiło już ponad 800 nieautoryzowanych utworów Juice WRLD. Zwrócił uwagę na problem związany z dostępem do materiałów studyjnych oraz naruszeniem zaufania przez osoby z otoczenia artysty.

Skala zjawiska pokazuje, jak poważnym problemem dla estate Juice WRLD pozostają wycieki muzyki, mimo podejmowanych prób ich ograniczenia.

Tagi


Popularne newsy

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie
NEWS

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby
NEWS

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń
NEWS

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy
NEWS

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy

Polecane

CGM
Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu „The Moment”

Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu &#822 ...

W filmie Charli wciela się w fikcyjną wersję samej siebie

56 minut temu

CGM
A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

Pełen sukces na listach przebojów

1 godzinę temu

CGM
Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na mocy nowego prawa w Kalifornii

Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na ...

„Jesteśmy zachwyceni tym, że sprawa została przywrócona" - mówią prawnicy Ashley Walters

1 godzinę temu

CGM
Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt z każdego biletu na jego koncert trafi do LIVE Trust

Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt ...

Styles dołącza do takich artystów jak Coldplay, Sam Fender, Pulp, Katy Perry i Mumford & Sons

1 godzinę temu

CGM
Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Peltz

Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Pelt ...

Mimo poczucia zdrady, David i Victoria chcą pojednać się z pierworodnym

1 godzinę temu

CGM
Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Czarno-biały klip ukazuje emocjonalną głębię utworu

2 godziny temu