Diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie. „Nie chcę cię deprymować, ale skończył ci się czas. Nie pomoże nawet penis rapera z USA”

fot. Wojtek Koziara
Young Leosia nie czekała długo – już kilka godzin po publikacji dissu Fagaty wydała własny numer zatytułowany „Ej Agatka”, będący bezpośrednią odpowiedzią na atak. W utworze raperka podkreśla, że jej rywalka nie pisze własnych tekstów i korzysta z pomocy ghostwriterów. Young Leosia odpowiada praktycznie na każdą zaczepkę z dissu Fagaty. Cały tekst „Ej Agatka” znajdziecie poniżej.
Pozdro, Syru Baby, dzięki za te kasztaniarskie wersy
Miałam oglądać serial, opierdalać sobie Lays’y
A muszę siedzieć w studio expose’ując twoją bestie
Ej, Agatka, ale z ciebie furiatka
Mam chatę za dwie bańki bez kredytu, a ty co? (Co?)
Rozkładasz nogi w necie, żeby zarobić na prąd (Uh)
Mam wytwórnię i studio, willę w drodze, a ty co? (Co?)
Masz Matę za plecami, a i tak zeszłaś na dno (Uh-uh)
Ej, Agatka, ale z ciebie wariatka
Moje sprawy z Żabą to nie twoja sprawka
Dla niego to ty byłaś tylko zwykła zabawka
Wiem, tęsknisz za czasami kiedy patelnię to lizał tobie Żabka
Bussdown, wszystkie szony z miasta
Jak będzie trzeba, to was po kolei powyjaśniam (Tak, tak)
Basta wszystkim pomówieniom
Nie ma spiny z Bambi, no i po co kłamiesz, laska? (Tak, tak)
Dwa dni temu napisała w DM: „fajny wywiad”
Czy chcę wejść na bucha, kawę, szamę albo drina?
Szacun na zawsze, Misia spoko dziewczyna
A w Baila Ella nigdy nie było Francis’a, myna
Skończyć to ja mogę ciebie jednym diss’em (Uh-uh)
Za featy dla Maty sprzedałaś swoją pipę (Po co?)
Nie wyszło z Lil Gnar’em, nie wyszło z Malikiem (Smutno)
Nic się nie zmieniło, dalej walczysz z bitem
Jesteś nikim, a nie Cardi (Barbie)
Skillem parę leveli niżej niż moje fanki (Uh-uh)
A jak słucham twoje traczki (To co?)
To wtedy faktycznie zbiera mnie do sraczki
Wow, wow, szmata znowu jest w szoku, że za rok to ja będę influencerką roku (Ej)
Wow, wow, szmata znowu jest w szoku, że za rok to ona dalej jest fuckerką z OF’u (Ej)
Zuzia jak pierdolnie to poskłada na łopatki
Ciekawe czy za łóżkiem rudej dalej są jej majtki (Ciekawe)
Prankowałam ciążę, to ty miałaś lepszy plan
Wykorzystać wszystkich w necie, S. i M. razy 2
Pozujesz to ty ładnie, ale po co ci ten FaceApp?
Wygryzła cię bejba, wygryzie cię reszta
Nawijasz to chujowo, ale Diho wspierał w wersach
Zjadła cię różowa — ta niby pozerka
Mała, teraz zobacz gdzie ty, a gdzie ja (Gdzie?)
Myślę, że rozumiesz, czemu nie wszedł wspólny track (No)
Nie chcę cię deprymować, ale skończył ci się czas (No)
Nie pomoże nawet penis rapera z USA (Oh)
Ohh, oh, oh, Agatka
I co ty na to powiesz teraz, szmato?
Ohh, oh, oh, Agatka
I co ty na to powiesz teraz, szmato?
Ohh, oh, oh, Agatka
I co ty na to powiesz teraz, szmato?
Ohh, oh, oh, Agatka
I co ty na to powiesz teraz, szmato?
Fagata, oddaj w końcu mojemu ziomalowi te pięć stów
Naprawdę myślałam, że stać cię na więcej