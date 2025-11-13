Diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie. „Nie chcę cię deprymować, ale skończył ci się czas. Nie pomoże nawet penis rapera z USA”

fot. Wojtek Koziara

Young Leosia nie czekała długo – już kilka godzin po publikacji dissu Fagaty wydała własny numer zatytułowany „Ej Agatka”, będący bezpośrednią odpowiedzią na atak. W utworze raperka podkreśla, że jej rywalka nie pisze własnych tekstów i korzysta z pomocy ghostwriterów. Young Leosia odpowiada praktycznie na każdą zaczepkę z dissu Fagaty. Cały tekst „Ej Agatka” znajdziecie poniżej.

Pozdro, Syru Baby, dzięki za te kasztaniarskie wersy

Miałam oglądać serial, opierdalać sobie Lays’y

A muszę siedzieć w studio expose’ując twoją bestie

Ej, Agatka, ale z ciebie furiatka

Mam chatę za dwie bańki bez kredytu, a ty co? (Co?)

Rozkładasz nogi w necie, żeby zarobić na prąd (Uh)

Mam wytwórnię i studio, willę w drodze, a ty co? (Co?)

Masz Matę za plecami, a i tak zeszłaś na dno (Uh-uh)

Ej, Agatka, ale z ciebie wariatka

Moje sprawy z Żabą to nie twoja sprawka

Dla niego to ty byłaś tylko zwykła zabawka

Wiem, tęsknisz za czasami kiedy patelnię to lizał tobie Żabka

Bussdown, wszystkie szony z miasta

Jak będzie trzeba, to was po kolei powyjaśniam (Tak, tak)

Basta wszystkim pomówieniom

Nie ma spiny z Bambi, no i po co kłamiesz, laska? (Tak, tak)

Dwa dni temu napisała w DM: „fajny wywiad”

Czy chcę wejść na bucha, kawę, szamę albo drina?

Szacun na zawsze, Misia spoko dziewczyna

A w Baila Ella nigdy nie było Francis’a, myna

Skończyć to ja mogę ciebie jednym diss’em (Uh-uh)

Za featy dla Maty sprzedałaś swoją pipę (Po co?)

Nie wyszło z Lil Gnar’em, nie wyszło z Malikiem (Smutno)

Nic się nie zmieniło, dalej walczysz z bitem

Jesteś nikim, a nie Cardi (Barbie)

Skillem parę leveli niżej niż moje fanki (Uh-uh)

A jak słucham twoje traczki (To co?)

To wtedy faktycznie zbiera mnie do sraczki

Wow, wow, szmata znowu jest w szoku, że za rok to ja będę influencerką roku (Ej)

Wow, wow, szmata znowu jest w szoku, że za rok to ona dalej jest fuckerką z OF’u (Ej)

Zuzia jak pierdolnie to poskłada na łopatki

Ciekawe czy za łóżkiem rudej dalej są jej majtki (Ciekawe)

Prankowałam ciążę, to ty miałaś lepszy plan

Wykorzystać wszystkich w necie, S. i M. razy 2

Pozujesz to ty ładnie, ale po co ci ten FaceApp?

Wygryzła cię bejba, wygryzie cię reszta

Nawijasz to chujowo, ale Diho wspierał w wersach

Zjadła cię różowa — ta niby pozerka

Mała, teraz zobacz gdzie ty, a gdzie ja (Gdzie?)

Myślę, że rozumiesz, czemu nie wszedł wspólny track (No)

Nie chcę cię deprymować, ale skończył ci się czas (No)

Nie pomoże nawet penis rapera z USA (Oh)

Ohh, oh, oh, Agatka

I co ty na to powiesz teraz, szmato?

Ohh, oh, oh, Agatka

I co ty na to powiesz teraz, szmato?

Ohh, oh, oh, Agatka

I co ty na to powiesz teraz, szmato?

Ohh, oh, oh, Agatka

I co ty na to powiesz teraz, szmato?

Fagata, oddaj w końcu mojemu ziomalowi te pięć stów

Naprawdę myślałam, że stać cię na więcej