Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zrozum, jesteś arcychuj**ą raperką”

Foto: M / O Soto

Kara dołącza do konfliktu Fagaty i Young Leosi

Kara wkracza do medialnego sporu między Fagatą a Young Leosią, publikując swój nowy diss „Gdzie dwie się biją, tam trzecia korzysta”. W utworze Kara krytykuje obie artystki za brak umiejętności raperskich i twierdzi, że żadna z nich „nie potrafi rapować”.

Co Kara zarzuca Fagacie i Young Leosi?

W swoim kawałku Kara podkreśla, że:

konflikt między influencerkami stał się bardziej show niż rapem,

Fagata i Young Leosia nie reprezentują autentycznego hip-hopu,

ich muzyka to jedynie medialna otoczka bez realnych umiejętności.

Raperka zaznacza, że celem utworu nie jest hejt na osoby prywatne, a zwrócenie uwagi na poziom twórczości obu artystek.

Najostrzejsze wersy z dissu Kary

Kara w utworze otwarcie krytykuje Fagatę i Young Leosię:

„Dwie debilki się dissują – żadna rapować nie potrafi”

„Leosia, zrozum, jesteś arcychujową raperką”

„Influencerki chcą być raperkami, w dupach się przewraca”

„Ty nie królowa rapu, co najwyżej królowa kutasa”

Wersy te mają na celu pokazanie, że prawdziwy hip-hop wymaga autentyczności i umiejętności, których zdaniem Kary brakuje jej rywalkom.

Kara podkreśla autentyczność swojego stylu

Raperka zaznacza, że jej twórczość to hip-hop z wyboru, podczas gdy Fagata i Young Leosia to „raperki na siłę”. Kara dodaje, że jej przesłanie nie jest personalne:

„Dziewczyny, możecie być raperkami, ale nigdy nie będziecie prawdziwym chodzącym charakternym hip-hopem”.

Pełny tekst „Gdzie dwie się biją tam trzecia korzysta” znajdziecie poniżej.

Słuchajcie, dziewczyny, gdzie dwie się biję, tam trzecia uczy rapować

Zamknijcie już pizdy i przestańcie się uważać za pępki świata w branży hip-hopowej

Macie zero pokory i zero skilla

Wasze dissy, w których wyzywacie się od szmat w co drugim wersie, są na poziomie podstawówki

Jest mi wstyd

Nasze style to są z innej parafii

Dwie debilki się dissują — żadna rapować nie potrafi

Fagata, Ty od mikrofonu lepiej trzymaj kija

I pamiętaj, wyjmujesz to z buzi, kiedy się nawija

Nie mam nic do Ciebie, nagrałam ci filmik na TikToku

Ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chuje z boku

Z resztą, tam były tylko dobre wersy Diha

Bo gdybyś Ty je napisała, to by wyszła kicha

Uuuu, będzie niezła podnietka

Zaczepiłam Cię, żеbyś wiedziała, kim jest raperka

Czyli ja, odpowiеdz sama — może ci się uda

I uważaj, bo wiem, które to są wersy od Jakuba

Mogłabym się spotkać z Tobą na pewno i dać Ci rady

Jak być wartościowym człowiekiem bez wystawiania szpary

Uuuu, u was to nie ma zasad

Ty nie królowa rapu, co najwyżej królowa kutasa

Uuuu, jaka to dziwna rasa?

Influencerki chcą być raperkami, w dupach się przewraca

Fagata, do Ciebie to tyle, bo lubię twoje filmiki na TikToku

Jesteś zabawną, bardzo otwartą i znaną influencerką

Ale niech ci się nie wydaje, że jesteś raperką, bo z tym to się trzeba urodzić

Dobra, nie było dane nam się przeciąć

Nawet Young Leosia — topka Polski, ja pierdolę, ale talent

Nie mam nic do stracenia i mi dzisiaj wszystko jedno

Leosia, zrozum, jesteś arcychujową raperką

Możesz mieć karierę, duże gigi i zyski

Ale nie wiesz, jak to jest urodzić z duszą artysty

Żeby rozjebać, to jest bardzo dobra pora

Fajne wasze dissy dla słuchaczy, co chodzą do przedszkola

Yo, Kara dobry rap wznieci

Nie zrobiłam kariery, bo mnie nie słuchają dzieci

Umówmy się, Ty jesteś muzykalna, to na tyle

Bo w polskim kobiecym rapie jest tylko jeden Eminem

Masz wokal jakby w kabinie za Tobą stał chłopak

Który z resztą tak, jak wy, kurwa, nie potrafi rapować

Ja od zawsze wkładam w to cały wysiłek

Jestem hip-hopem z wyboru, wy — raperkami na siłę

Chciałam w końcu powiedzieć prawdę, także sorry

Ale nie łap torów, bo Ci wyskoczą te silikony

Robię to dlatego, że mnie, tępe dzidy, serce boli

Jak co chwilę któraś z was te bary na bicie pierdoli

Dziewczyny, nie mam nic do was personalnie, ale mam nadzieję, że zrozumiecie przekaz na dziś

Możecie być raperkami, ale nigdy nie będziecie prawdziwym chodzącym charakternym hip-hopem

Kara, yo! Mamy to, Tomciu