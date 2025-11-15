Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zrozum, jesteś arcychuj**ą raperką”

Foto: M / O Soto
Kara dołącza do konfliktu Fagaty i Young Leosi
Kara wkracza do medialnego sporu między Fagatą a Young Leosią, publikując swój nowy diss „Gdzie dwie się biją, tam trzecia korzysta”. W utworze Kara krytykuje obie artystki za brak umiejętności raperskich i twierdzi, że żadna z nich „nie potrafi rapować”.
Co Kara zarzuca Fagacie i Young Leosi?
W swoim kawałku Kara podkreśla, że:
-
konflikt między influencerkami stał się bardziej show niż rapem,
-
Fagata i Young Leosia nie reprezentują autentycznego hip-hopu,
-
ich muzyka to jedynie medialna otoczka bez realnych umiejętności.
Raperka zaznacza, że celem utworu nie jest hejt na osoby prywatne, a zwrócenie uwagi na poziom twórczości obu artystek.
Najostrzejsze wersy z dissu Kary
Kara w utworze otwarcie krytykuje Fagatę i Young Leosię:
-
„Dwie debilki się dissują – żadna rapować nie potrafi”
-
„Leosia, zrozum, jesteś arcychujową raperką”
-
„Influencerki chcą być raperkami, w dupach się przewraca”
-
„Ty nie królowa rapu, co najwyżej królowa kutasa”
Wersy te mają na celu pokazanie, że prawdziwy hip-hop wymaga autentyczności i umiejętności, których zdaniem Kary brakuje jej rywalkom.
Kara podkreśla autentyczność swojego stylu
Raperka zaznacza, że jej twórczość to hip-hop z wyboru, podczas gdy Fagata i Young Leosia to „raperki na siłę”. Kara dodaje, że jej przesłanie nie jest personalne:
„Dziewczyny, możecie być raperkami, ale nigdy nie będziecie prawdziwym chodzącym charakternym hip-hopem”.
Pełny tekst „Gdzie dwie się biją tam trzecia korzysta” znajdziecie poniżej.
Słuchajcie, dziewczyny, gdzie dwie się biję, tam trzecia uczy rapować
Zamknijcie już pizdy i przestańcie się uważać za pępki świata w branży hip-hopowej
Macie zero pokory i zero skilla
Wasze dissy, w których wyzywacie się od szmat w co drugim wersie, są na poziomie podstawówki
Jest mi wstyd
Nasze style to są z innej parafii
Dwie debilki się dissują — żadna rapować nie potrafi
Fagata, Ty od mikrofonu lepiej trzymaj kija
I pamiętaj, wyjmujesz to z buzi, kiedy się nawija
Nie mam nic do Ciebie, nagrałam ci filmik na TikToku
Ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chuje z boku
Z resztą, tam były tylko dobre wersy Diha
Bo gdybyś Ty je napisała, to by wyszła kicha
Uuuu, będzie niezła podnietka
Zaczepiłam Cię, żеbyś wiedziała, kim jest raperka
Czyli ja, odpowiеdz sama — może ci się uda
I uważaj, bo wiem, które to są wersy od Jakuba
Mogłabym się spotkać z Tobą na pewno i dać Ci rady
Jak być wartościowym człowiekiem bez wystawiania szpary
Uuuu, u was to nie ma zasad
Ty nie królowa rapu, co najwyżej królowa kutasa
Uuuu, jaka to dziwna rasa?
Influencerki chcą być raperkami, w dupach się przewraca
Fagata, do Ciebie to tyle, bo lubię twoje filmiki na TikToku
Jesteś zabawną, bardzo otwartą i znaną influencerką
Ale niech ci się nie wydaje, że jesteś raperką, bo z tym to się trzeba urodzić
Dobra, nie było dane nam się przeciąć
Nawet Young Leosia — topka Polski, ja pierdolę, ale talent
Nie mam nic do stracenia i mi dzisiaj wszystko jedno
Leosia, zrozum, jesteś arcychujową raperką
Możesz mieć karierę, duże gigi i zyski
Ale nie wiesz, jak to jest urodzić z duszą artysty
Żeby rozjebać, to jest bardzo dobra pora
Fajne wasze dissy dla słuchaczy, co chodzą do przedszkola
Yo, Kara dobry rap wznieci
Nie zrobiłam kariery, bo mnie nie słuchają dzieci
Umówmy się, Ty jesteś muzykalna, to na tyle
Bo w polskim kobiecym rapie jest tylko jeden Eminem
Masz wokal jakby w kabinie za Tobą stał chłopak
Który z resztą tak, jak wy, kurwa, nie potrafi rapować
Ja od zawsze wkładam w to cały wysiłek
Jestem hip-hopem z wyboru, wy — raperkami na siłę
Chciałam w końcu powiedzieć prawdę, także sorry
Ale nie łap torów, bo Ci wyskoczą te silikony
Robię to dlatego, że mnie, tępe dzidy, serce boli
Jak co chwilę któraś z was te bary na bicie pierdoli
Dziewczyny, nie mam nic do was personalnie, ale mam nadzieję, że zrozumiecie przekaz na dziś
Możecie być raperkami, ale nigdy nie będziecie prawdziwym chodzącym charakternym hip-hopem
Kara, yo! Mamy to, Tomciu