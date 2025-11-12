Diss Fagata na Young Leosię słowo po słowie. Co szefowej Baila Ella zarzuca rapująca influencenka?

Fagata uderza w Young Leosię w nowym numerze

Fagata zdecydowała się na mocny ruch i wypuściła numer „Diss na różową”, który wymierzony jest w Young Leosię. Utwór wywołał falę komentarzy w social mediach i podgrzał atmosferę wśród fanów polskiej sceny muzycznej. Numer odnosi się nie tylko do samej Young Leosi, ale także do jej bliskiego otoczenia, co dodatkowo zwiększa medialny szum wokół całego konfliktu.

O czym jest „Diss na różową”?

O czym dokładnie w „Dissie na różową” nawija Fagata? Rapująca infuelncerka wytyka Leosi odejście z wytwórni Bambi, sugeruje także, że z Baila Ellą nie zamierza więcej współpracować także Francis. Fagata naśmiewa się także, że faktu, że Leokadi nie wyszło z Zuziulą i sugeruje, że z kolejną artystą będzie podobnie. Mocne słowa padają pod adresem partnera Leosi – Kacpra. Są także wersy o nadużywaniu narkotyków przez szefową Baila Ella i współpracy z Żabką. Cały tekst „Dissu Na Różową” znajdziecie poniżej.

„Diss Na Różową”

Dobra, trzeba ją rozjebać za to chodzenie i pierdolenie (Ha, ha)

E! Różowa! Chuj ci między cyce (Grr, pow, pow)

Jaki street credit, dziwko? Taki chyba że wisieć za mefke (Sztuka)

Tyle tego przejadłaś, że dziś byś miała na kawalerkę (Ha, tfu)

Popalone masz styki, z tego cię właśnie znają na mieście (Ha, ha)

Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi lizał patelnie (Co?)

Gdyby nie chodziło o kasę, to byś dalej miała wyjebane w Żabę (To prawda)

Po prostu robisz podkładkę, bo pali się dupa i przegrywasz sprawę (Cipka)

Już na tobie poznała się Bambi (Ha), razem z nią też spierdala Francis (Ha, ha)

Takie właśnie są skutki wszystkich twoich chujowych akcji

Czekam, aż się skończysz, dziwko, tak szybko, jak kończy Twój chłopak Kacpi

Mogłyśmy być jak koleżanki, wolałaś beef jak Nicki i Cardi

Zostawiłaś swojego zioma, to teraz zostawią Cię twoje ziomalki

Nie trzymam języka za zębami tak, jak Ty, Sarka, nie trzymasz sraczki

Czekam, aż się skończysz, dziwko, tak szybko, jak kończy Twój chłopak Kacpi

Mogłyśmy być jak koleżanki, wolałaś beef jak Nicki i Cardi

Zostawiłaś swojego zioma, to teraz zostawią Cię twoje ziomalki

Nie trzymam języka za zębami tak, jak Ty, Sarka, nie trzymasz sraczki

Szybko spadną współprace, jak pokażesz prawdziwą siebie

Nie potrzebne mi twoje promo’ — lepiej zejdź, szmato, na ziemie

Nie wyszła Tobie Zuziula, ta nowa też flopa zajebie

Bo nie możesz znieść tego, jak ziomalce idzie lepiej od ciebie

Prankujesz ludzi ciążą — później robisz loda z Kacperkiem

Popatrz na mnie i na siebie, kto bardziej wygląda na influencerkę?

Zapraszam, szmato, do tańca, jak chcesz ze mną iść na aferkę

Mam jeszcze kilka asów, a Ty już wyszłaś na pozerkę

Czekam, aż się skończysz, dziwko, tak szybko, jak kończy Twój chłopak Kacpi

Mogłyśmy być jak koleżanki, wolałaś beef jak Nicki i Cardi

Zostawiłaś swojego zioma, to teraz zostawią Cię twoje ziomalki

Nie trzymam języka za zębami tak, jak Ty, Sarka, nie trzymasz sraczki

Czekam, aż się skończysz, dziwko, tak szybko, jak kończy Twój chłopak Kacpi

Mogłyśmy być jak koleżanki, wolałaś beef jak Nicki i Cardi

Zostawiłaś swojego zioma, to teraz zostawią Cię twoje ziomalki (Fakty)

Nie trzymam języka za zębami tak, jak Ty, Sarka, nie trzymasz sraczki