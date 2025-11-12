CGM

Diss Fagata na Young Leosię słowo po słowie. Co szefowej Baila Ella zarzuca rapująca influencenka?

Mocne słowa Fagaty do Leosi

2025.11.12

opublikował:

Diss Fagata na Young Leosię słowo po słowie. Co szefowej Baila Ella zarzuca rapująca influencenka?

Fagata uderza w Young Leosię w nowym numerze

Fagata zdecydowała się na mocny ruch i wypuściła numer „Diss na różową”, który wymierzony jest w Young Leosię. Utwór wywołał falę komentarzy w social mediach i podgrzał atmosferę wśród fanów polskiej sceny muzycznej. Numer odnosi się nie tylko do samej Young Leosi, ale także do jej bliskiego otoczenia, co dodatkowo zwiększa medialny szum wokół całego konfliktu.

O czym jest „Diss na różową”?

O czym dokładnie w „Dissie na różową” nawija Fagata? Rapująca infuelncerka wytyka Leosi odejście z wytwórni Bambi, sugeruje także, że z Baila Ellą nie zamierza więcej współpracować także Francis. Fagata naśmiewa się także, że faktu, że Leokadi nie wyszło z Zuziulą i sugeruje, że z kolejną artystą będzie podobnie. Mocne słowa padają pod adresem partnera Leosi – Kacpra. Są także wersy o nadużywaniu narkotyków przez szefową Baila Ella i współpracy z Żabką. Cały tekst „Dissu Na Różową” znajdziecie poniżej.

„Diss Na Różową”

Dobra, trzeba ją rozjebać za to chodzenie i pierdolenie (Ha, ha)
E! Różowa! Chuj ci między cyce (Grr, pow, pow)

Jaki street credit, dziwko? Taki chyba że wisieć za mefke (Sztuka)
Tyle tego przejadłaś, że dziś byś miała na kawalerkę (Ha, tfu)
Popalone masz styki, z tego cię właśnie znają na mieście (Ha, ha)
Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi lizał patelnie (Co?)
Gdyby nie chodziło o kasę, to byś dalej miała wyjebane w Żabę (To prawda)
Po prostu robisz podkładkę, bo pali się dupa i przegrywasz sprawę (Cipka)
Już na tobie poznała się Bambi (Ha), razem z nią też spierdala Francis (Ha, ha)
Takie właśnie są skutki wszystkich twoich chujowych akcji

Czekam, aż się skończysz, dziwko, tak szybko, jak kończy Twój chłopak Kacpi
Mogłyśmy być jak koleżanki, wolałaś beef jak Nicki i Cardi
Zostawiłaś swojego zioma, to teraz zostawią Cię twoje ziomalki
Nie trzymam języka za zębami tak, jak Ty, Sarka, nie trzymasz sraczki
Czekam, aż się skończysz, dziwko, tak szybko, jak kończy Twój chłopak Kacpi
Mogłyśmy być jak koleżanki, wolałaś beef jak Nicki i Cardi
Zostawiłaś swojego zioma, to teraz zostawią Cię twoje ziomalki
Nie trzymam języka za zębami tak, jak Ty, Sarka, nie trzymasz sraczki

Szybko spadną współprace, jak pokażesz prawdziwą siebie
Nie potrzebne mi twoje promo’ — lepiej zejdź, szmato, na ziemie
Nie wyszła Tobie Zuziula, ta nowa też flopa zajebie
Bo nie możesz znieść tego, jak ziomalce idzie lepiej od ciebie
Prankujesz ludzi ciążą — później robisz loda z Kacperkiem
Popatrz na mnie i na siebie, kto bardziej wygląda na influencerkę?
Zapraszam, szmato, do tańca, jak chcesz ze mną iść na aferkę
Mam jeszcze kilka asów, a Ty już wyszłaś na pozerkę

Czekam, aż się skończysz, dziwko, tak szybko, jak kończy Twój chłopak Kacpi
Mogłyśmy być jak koleżanki, wolałaś beef jak Nicki i Cardi
Zostawiłaś swojego zioma, to teraz zostawią Cię twoje ziomalki
Nie trzymam języka za zębami tak, jak Ty, Sarka, nie trzymasz sraczki
Czekam, aż się skończysz, dziwko, tak szybko, jak kończy Twój chłopak Kacpi
Mogłyśmy być jak koleżanki, wolałaś beef jak Nicki i Cardi
Zostawiłaś swojego zioma, to teraz zostawią Cię twoje ziomalki (Fakty)
Nie trzymam języka za zębami tak, jak Ty, Sarka, nie trzymasz sraczki

 

Tagi


Popularne newsy

Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST
NEWS

Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST

Muniek Staszczyk ujawnił prawdziwy powód usunięcia z T.Love Jana Benedka
NEWS

Muniek Staszczyk ujawnił prawdziwy powód usunięcia z T.Love Jana Benedka

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków
NEWS

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Mamy pierwszy kobiecy beef na polskiej scenie? Fagat zdissowała Young Leosię. „Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi lizał patelnie”
NEWS

Mamy pierwszy kobiecy beef na polskiej scenie? Fagat zdissowała Young Leosię. „Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi lizał patelnie”

Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy’ego. Teraz się ukrywa, żeby nie odebrać dokumentów sądowych
NEWS

Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy’ego. Teraz się ukrywa, żeby nie odebrać dokumentów sądowych

Jongmen komentuje wystawienie czerwonej noty Interpolu
NEWS

Jongmen komentuje wystawienie czerwonej noty Interpolu

Kelly Clarkson ujawnia szokujące słowa byłego menedżera: „Powiedział, żebym zrobiła sobie operację piersi. Odpowiedziałam, żeby on zrobił sobie operację penisa!”
NEWS

Kelly Clarkson ujawnia szokujące słowa byłego menedżera: „Powiedział, żebym zrobiła sobie operację piersi. Odpowiedziałam, żeby on zrobił sobie operację penisa!”

Polecane

CGM
Bonus BGC trafia do szpitala psychiatrycznego – kolejny etap leczenia

Bonus BGC trafia do szpitala psychiatrycznego – kolejny etap lec ...

 Bonus BGC poinformował fanów o rozpoczęciu leczenia

3 godziny temu

CGM
Vito Bambino chciał nagrać z sanah. Przekonał go udział Dawida Podsiadło

Vito Bambino chciał nagrać z sanah. Przekonał go udział Dawida Podsiad ...

Vito zdradza kulisy współpracy z sanah

3 godziny temu

CGM
Mamy pierwszy kobiecy beef na polskiej scenie? Fagat zdissowała Young Leosię. „Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi lizał patelnie”

Mamy pierwszy kobiecy beef na polskiej scenie? Fagat zdissowała Young ...

„Diss na różową” w sieci

5 godzin temu

CGM
Jongmen komentuje wystawienie czerwonej noty Interpolu

Jongmen komentuje wystawienie czerwonej noty Interpolu

Wywiad z Jongmenem będzie miał swoją premierę w czwartek

10 godzin temu

CGM
Czy słynny berliński klub techno był inspiracją dla singla Rosalíí?

Czy słynny berliński klub techno był inspiracją dla singla Rosalíí?

Czy słynnym berliński klub techno był inspiracją dla hiszpańskiej wokalistki

13 godzin temu

CGM
Sabrina Carpenter zagra w nowej adaptacji „Alicji w Krainie Czarów”

Sabrina Carpenter zagra w nowej adaptacji „Alicji w Krainie Czarów”

Piosenkarka będzie także producentką filmu

14 godzin temu