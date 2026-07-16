Diddy sprzedał luksusową posiadłość za 55 milionów dolarów. To jedna z najbardziej prestiżowych nieruchomości w Miami

Sean „Diddy” Combs sprzedał jedną ze swoich najbardziej luksusowych nieruchomości. Jak informuje TMZ, posiadłość położona na ekskluzywnej Star Island w Miami zmieniła właściciela za imponującą kwotę 55 milionów dolarów.

Diddy sprzedał dom na Star Island

Według informacji przekazanych przez TMZ i serwis The Real Deal, nieruchomość znajdująca się pod adresem 1 West Star Island została kupiona przez spółkę JFStar LLC, zajmującą się inwestycjami w nieruchomości.

Transakcja miała zostać przeprowadzona poza publicznym rynkiem nieruchomości. Z doniesień wynika również, że część zakupu została sfinansowana kredytem bankowym o wartości 18,5 miliona dolarów.

Luksusowa willa należała wcześniej do Glorii Estefan

Diddy kupił rezydencję w 2021 roku od Glorii Estefan i jej męża Emilia Estefana.

Posiadłość oferuje blisko 8 tysięcy stóp kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Na terenie znajduje się dwupiętrowy dom, osobny dom gościnny, sześć sypialni, osiem i pół łazienki, basen, spa oraz prywatny pomost z dostępem do wody.

Nadal posiada drugą posiadłość na Star Island

Choć artysta sprzedał jedną z nieruchomości, według rejestrów nadal pozostaje właścicielem drugiej luksusowej rezydencji znajdującej się tuż obok – pod adresem 2 Star Island.

To właśnie ta nieruchomość była przedmiotem głośnej akcji federalnych służb w marcu 2024 roku.

Śledztwo i wyrok wobec Diddy’ego

Dom przy 2 Star Island został przeszukany przez federalnych agentów w ramach śledztwa dotyczącego zarzutów związanych z handlem ludźmi i działalnością przestępczą. Warto podkreślić, że sprzedana właśnie posiadłość przy 1 West Star Island nie była objęta tą akcją.

W późniejszym procesie ława przysięgłych uniewinniła Seana Combsa od zarzutów dotyczących handlu ludźmi oraz działalności w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Został jednak uznany za winnego dwóch naruszeń Mann Act, dotyczących transportowania osób przez granice stanów w celu świadczenia usług seksualnych.

Obecnie odbywa karę pozbawienia wolności, która przekracza cztery lata.

Kolejna głośna transakcja na rynku luksusowych nieruchomości

Sprzedaż wartej 55 milionów dolarów posiadłości należy do największych transakcji na rynku luksusowych nieruchomości w Miami w ostatnim czasie. Nie wiadomo, czy Diddy planuje sprzedaż również swojej drugiej rezydencji na Star Island.