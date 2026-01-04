Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę polityczną i możliwość pociągania za sznurki”

Diddy rzekomo wykorzystywał kompromitujące nagrania do wpływów politycznych

Mark Curry, raper związany niegdyś z Bad Boy Records, ujawnił kontrowersyjne informacje na temat Seana „Diddy” Comba. Według Curry’ego, Diddy mógł wykorzystywać kompromitujące nagrania z tzw. „freak offów”, na których pojawiały się prominentne osoby ze świata polityki, aby zdobywać wpływy i „pociągać za sznurki”.

Nagrania dające władzę?

Curry poruszył temat w wywiadzie dla Let’s Be Clear, gdzie wprost zapytano go o rzekome taśmy. Były raper stwierdził:

„Uważam, że te taśmy dawały ogromną władzę polityczną i możliwość pociągania za sznurki, bo byli na nich naprawdę wysoko postawieni ludzie.”

Według jego relacji, sama świadomość istnienia takich materiałów mogła otwierać drzwi, które normalnie pozostawałyby zamknięte.

Hipotetyczny przykład wpływu Diddy’ego

Curry podał przykład mający zobrazować mechanizm: jeśli na nagraniach znalazłby się szef NFL, Diddy mógłby przez lata mieć znaczący wpływ na organizację halftime shows, czyli występów podczas przerwy w meczach ligi. Były raper podkreślił przy tym, że żadne z nagrań, na których raper rzekomo szantażuje ludzi władzy, nigdy nie ujrzało światła dziennego i jego zdaniem już nie ujrzy.

Diddy – wpływy w showbiznesie i polityce

Informacje Marka Curry’ego wskazują na szerokie kontakty Diddy’ego w świecie showbiznesu i polityki. Imprezy rapera przyciągały zarówno gwiazdy muzyki i filmu, jak i osoby piastujące wysokie stanowiska polityczne, co według byłego współpracownika dawało Combowi realną władzę w różnych środowiskach.