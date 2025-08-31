Dawid Podsiadło po Zorzy wraca na stadiony. Nowy album w drodze

Foto: J. Szarzyński

Wczoraj w Katowicach zakończyła się pierwsza edycja Zorzy – obwoźnego festiwalu sygnowanego przez Dawida Podsiadłę. Artysta od początku zapowiadał, że na drugą odsłonę poczekamy do 2027 r. Co w takim razie Dawid szykuje na przyszły rok? Jak nietrudno się domyślić – będzie to powrót na polskie stadiony. Artysta właśnie ogłosił daty czterech koncertów trasy Obrotowy Tour 2026, ale nie oszukujmy się – chyba wszyscy wiedzą, że finalnie tych koncertów będzie więcej.

Nowa scena i nowe piosenki

– Kochani, Zorza pięknie zaświeciła w tym roku po raz ostatni, dając nam teraz chwilę oddechu. Oddechu, który ja osobiście wykorzystam na dokończenie pracy nad nową muzyką, która trafi do Was w przyszłym roku.

No i wypadałoby się z tej okazji spotkać może, coś zaplanować…

No to powiem też tu, bo się w Katowicach wygadałem – po dwóch latach wracamy na stadiony, z nową sceną 360* i tymi właśnie, nowymi piosenkami. W przyszłym roku zaliczymy cztery przystanki, na które zapraszam już dziś – czytamy na facebookowym profilu Dawida.

Przedsprzedaż biletów rusza we wtorek.