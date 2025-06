Dawid Podsiadło i Daria Zawiałow połączą siły z brytyjską gwiazdą?

Foto: K.G. Małecki

Tom Odell gościł niedawno w Polsce jako support Billie Eilish w Tauron Arenie Kraków. 17 listopada artysta zawita do tego obiektu raz jeszcze, tym razem jako gwiazda wieczoru. Muzyk liczy na to, że w trakcie występu dołączą do niego Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło.

Tom Odell, Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło razem na scenie?

Brytyjczyk był gościem Mateusza Opyrchała w podcaście „Studio 96.0”. Dziennikarz pokazał mu nagranie Darii Zawiałow i Dawida Podsiadły wykonujących jego przebój „Black Friday”. Odell już po pierwszych dźwiękach docenił polskiego wokalistę, nazywając go „prawdziwym artystą”. Po chwili muzyk dodał:

– Może, jeśli słuchają nas teraz ich fani, to mogliby zapytać ich, czy któreś z nich nie chciałoby dołączyć do mnie na scenie na moim koncercie w Krakowie, w listopadzie? A może oboje?

Daria Zawiało zostawiła pod postem RMF-u serduszko. Warto obserwować rozwój sytuacji.