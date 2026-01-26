CGM

Dave Mustaine wzywa do trasy Megadeth z Metalliką

Propozycja Mustaine’a pokazuje chęć zamknięcia dawnych konfliktów

2026.01.26

Dave Mustaine wzywa do trasy Megadeth z Metalliką

Dave Mustaine, lider Megadeth, otwarcie zaproponował wspólną trasę z Metalliką, mającą na celu „naprawienie wszystkiego” i uregulowanie starych nieporozumień.

Historia napięć między Mustaine a Metallicą

Zanim Mustaine założył Megadeth, był gitarzystą prowadzącym w Metallice, jednak został wyrzucony tuż przed wydaniem debiutanckiego albumu zespołu w 1983 roku. Od tamtej pory relacje między Mustainem a Metalicą były napięte. Muzyk od dawna twierdzi, że napisał „wiele” utworów, które ukształtowały brzmienie zespołu, co przez lata rodziło spory i nieporozumienia między obiema stronami.

Megadeth żegna się z fanami i składa hołd Metallice

Megadeth przygotowuje się do wydania swojego ostatniego, samonazwanego albumu oraz pożegnalnej trasy. Na płycie znalazła się m.in. własna wersja utworu Metallica – Ride the Lightning, którego współautorem był Mustaine. Jak tłumaczy, nagranie coveru miało charakter gestu szacunku wobec byłych kolegów z zespołu:

„Naprawdę szanuję grę gitarową Jamesa [Hetfielda] i uważam, że Lars [Ulrich] to wspaniały autor utworów. Naprawdę cieszyłem się czasem spędzonym z nimi. To jest moje zamknięcie pewnego kręgu, okazanie szacunku.”

Mustaine podkreśla, że cover nie miał być pożegnaniem z Metallicą.

Odnowienie przyjaźni – trudne, ale możliwe

Muzyk przyznał, że chętnie powitałby odnowioną przyjaźń z byłymi kolegami, choć uważa, że „ból i nieporozumienia” związane z ich rozstaniem mogą sprawić, że odbudowa relacji będzie trudna:

„Gdyby przyjaźń została wznowiona, nie przeszkadzałoby mi to. Chciałbym wrócić do tych czasów. Ale… trudno byłoby nie wspominać przeszłości.”

Mustaine proponuje Megadeth – Metallica Tour

Jego zdaniem jedynym scenariuszem, który naprawdę mógłby naprawić dawne rany, byłaby wspólna trasa:

„Uważam, że musi dojść do trasy Megadeth–Metallica. Kropka. To na pewno naprawiłoby wszystko. Moglibyśmy spędzać czas razem. Ale wiem, że oni nie koncertują tak jak my. My gramy wiele, wiele koncertów w trasie.”

