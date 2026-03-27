Czy Young Leosia nadal kibicuje bambi? „To trochę tak jakbym nasrała do własnego gniazda”

2026.03.27

Foto: @youngleosia

Young Leosia potwierdziła, że nadal kibicuje bambi, mimo że ich współpraca w Baila Ella dobiegła końca. W trakcie sesji Q&A raperka odpowiedziała na pytanie fanów dotyczące relacji z byłą współpracowniczką:

„Oczywiście, że tak. Gdybym przestała jej kibicować to trochę tak jakbym nasrała do własnego gniazda, idiotyczne. Przykro mi, że odeszła, ale miała do tego prawo. Nigdy nie będę nikogo trzymać na siłę. Niech się rozwija.”

bambi ogłasza premierowy B-DAY Festival na Torwarze

bambi zaprezentowała swój autorski projekt muzyczny – B-DAY Festival, który odbędzie się 25 października 2026 roku w warszawskim COS Torwar. Wydarzenie ma być przestrzenią celebracji kobiecej siły, stylu i muzyki na światowym poziomie.

W najnowszym singlu „LET IT B” artystka pokazuje swoją ekspansję poza lokalną scenę, budując mosty między Polską a globalnym rynkiem muzycznym. Organizacja własnego festiwalu to naturalny krok w jej karierze, podkreślający niezależność i kobiecą artystyczną odwagę.

Line-up festiwalu pełen inspirujących artystek

Pierwsze ogłoszone gwiazdy B-DAY Festival to:

  • BIA – ikona bostońskiego rapu, multi-platynowa artystka współpracująca z Nicki Minaj i J. Cole’em. Jej obecność gwarantuje światowy poziom i magnetyczną charyzmę.
  • Bb trickz – sensacja hiszpańskiej sceny i Coachelli, znana z viralowej energii i niepokornej kobiecej ekspresji. Wnosi świeże spojrzenie na muzykę i odwagę w przełamywaniu schematów.

Line-up będzie sukcesywnie rozszerzany o kolejne inspirujące artystki, tworząc niezapomniane doświadczenie muzyczne dla fanów.

Premierowy show Bambi i społeczność LET IT B

25 października publiczność zobaczy bambi w zupełnie nowej odsłonie z premierowym repertuarem. To jedyne tak rozbudowane show artystki w 2026 roku, będące kulminacyjnym momentem dla społeczności LET IT B. Festiwal będzie też symbolicznym świętowaniem urodzin artystki – przestrzenią stworzona przez kobietę, o kobietach, ale otwartą dla wszystkich miłośników muzyki i niezależności.

Sold out w ekspresowym tempie

Ekskluzywna przedsprzedaż biletów dla fanów bambi z Spotify Premium ruszyła wczoraj i trwała tylko kilka godzin – wszystkie bilety zostały błyskawicznie wyprzedane. Sprzedaż ogólna startuje dzisiaj o godzinie 14:00, z limitem 4 biletów na osobę.

